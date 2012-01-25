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"فرص استثمار أراضي الأوقاف بالجزء الجنوبي الغربي للمملكة".. ورشة عمل للبيئة

الصقهان: 15 ألف قطعة أرض زراعية وقف متاحة للاستثمار

كشف المدير العام للأبحاث والإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور بندر بن محمد الصقهان؛ عن عزم وزارة البيئة والمياه والزراعة إقامة ورشة عمل حول فرص استثمار أراضي الأوقاف في الجزء الجنوبي الغربي للمملكة مع عرضٍ وافٍ لبيانات 15 ألف قطعة أرض وقف زراعية متاحة للاستثمار في هذه المنطقة، يوم الأربعاء المقبل.

وتناقش الورشة فرص استثمار أراضي الأوقاف بالجزء الجنوبي الغربي من المملكة التي سيدشنها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة ، ونائب المحافظ للمصارف وخدمات الأوقاف عبدالرحمن بن محمد العقيل.

وأضاف الصقهان؛ تشمل الورشة تعريفاً بجهود وكالة الوزارة في تنمية الجزء الجنوبي الغربي للمملكة يقدمه الدكتور ابراهيم عارف؛ مستشار وكيل الوزارة ومدير مبادرة زراعة المدرجات، فيما سيتحدث المهندس مشبب القحطاني؛ من صندوق التنمية الزراعية، عن دور الصندوق في دعم المشاريع الزراعية، ويتناول الأخصائي في تطوير قطاع الزراعة بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، دور ودعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم المشاريع الزراعية، وكذلك رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله كدمان؛ سيتحدث عن دور التعاونية في مجال التنمية الزراعية في المملكة.

وتابع، سيتناول محمد آل خضيرة؛ ممثل الهيئة العامة للأوقاف، الفرص المتاحة للاستثمار في أراضي الأوقاف الزراعية وآليتها، وسيتحدث الدكتور إبراهيم التركي؛ عن القطاع الخاص وفرص الاستثمار للأراضي الأوقاف في الجزء الجنوبي الغربي ، وسيتم الحديث عن دور القطاع الخاص في ذلك وشركة جازان كنموذج.

وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور بندر بن محمد الصقهان

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"فرص استثمار أراضي الأوقاف بالجزء الجنوبي الغربي للمملكة".. ورشة عمل للبيئة
سبق

كشف المدير العام للأبحاث والإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور بندر بن محمد الصقهان؛ عن عزم وزارة البيئة والمياه والزراعة إقامة ورشة عمل حول فرص استثمار أراضي الأوقاف في الجزء الجنوبي الغربي للمملكة مع عرضٍ وافٍ لبيانات 15 ألف قطعة أرض وقف زراعية متاحة للاستثمار في هذه المنطقة، يوم الأربعاء المقبل.

وتناقش الورشة فرص استثمار أراضي الأوقاف بالجزء الجنوبي الغربي من المملكة التي سيدشنها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة ، ونائب المحافظ للمصارف وخدمات الأوقاف عبدالرحمن بن محمد العقيل.

وأضاف الصقهان؛ تشمل الورشة تعريفاً بجهود وكالة الوزارة في تنمية الجزء الجنوبي الغربي للمملكة يقدمه الدكتور ابراهيم عارف؛ مستشار وكيل الوزارة ومدير مبادرة زراعة المدرجات، فيما سيتحدث المهندس مشبب القحطاني؛ من صندوق التنمية الزراعية، عن دور الصندوق في دعم المشاريع الزراعية، ويتناول الأخصائي في تطوير قطاع الزراعة بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، دور ودعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم المشاريع الزراعية، وكذلك رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله كدمان؛ سيتحدث عن دور التعاونية في مجال التنمية الزراعية في المملكة.

وتابع، سيتناول محمد آل خضيرة؛ ممثل الهيئة العامة للأوقاف، الفرص المتاحة للاستثمار في أراضي الأوقاف الزراعية وآليتها، وسيتحدث الدكتور إبراهيم التركي؛ عن القطاع الخاص وفرص الاستثمار للأراضي الأوقاف في الجزء الجنوبي الغربي ، وسيتم الحديث عن دور القطاع الخاص في ذلك وشركة جازان كنموذج.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
11:20 AM

"فرص استثمار أراضي الأوقاف بالجزء الجنوبي الغربي للمملكة".. ورشة عمل للبيئة

الصقهان: 15 ألف قطعة أرض زراعية وقف متاحة للاستثمار

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عبدالله الراجحي - جدة
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كشف المدير العام للأبحاث والإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور بندر بن محمد الصقهان؛ عن عزم وزارة البيئة والمياه والزراعة إقامة ورشة عمل حول فرص استثمار أراضي الأوقاف في الجزء الجنوبي الغربي للمملكة مع عرضٍ وافٍ لبيانات 15 ألف قطعة أرض وقف زراعية متاحة للاستثمار في هذه المنطقة، يوم الأربعاء المقبل.

وتناقش الورشة فرص استثمار أراضي الأوقاف بالجزء الجنوبي الغربي من المملكة التي سيدشنها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة ، ونائب المحافظ للمصارف وخدمات الأوقاف عبدالرحمن بن محمد العقيل.

وأضاف الصقهان؛ تشمل الورشة تعريفاً بجهود وكالة الوزارة في تنمية الجزء الجنوبي الغربي للمملكة يقدمه الدكتور ابراهيم عارف؛ مستشار وكيل الوزارة ومدير مبادرة زراعة المدرجات، فيما سيتحدث المهندس مشبب القحطاني؛ من صندوق التنمية الزراعية، عن دور الصندوق في دعم المشاريع الزراعية، ويتناول الأخصائي في تطوير قطاع الزراعة بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، دور ودعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم المشاريع الزراعية، وكذلك رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله كدمان؛ سيتحدث عن دور التعاونية في مجال التنمية الزراعية في المملكة.

وتابع، سيتناول محمد آل خضيرة؛ ممثل الهيئة العامة للأوقاف، الفرص المتاحة للاستثمار في أراضي الأوقاف الزراعية وآليتها، وسيتحدث الدكتور إبراهيم التركي؛ عن القطاع الخاص وفرص الاستثمار للأراضي الأوقاف في الجزء الجنوبي الغربي ، وسيتم الحديث عن دور القطاع الخاص في ذلك وشركة جازان كنموذج.

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