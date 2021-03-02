وزارة الدفاع تعلن: لقاح كورونا متاح دون موعد لكل العسكريين

من منسوبي الوزارة بزيارة أقرب مركز بمستشفيات القوات المسلحة

أعلنت #وزارة_الدفاع اليوم عن إمكانية الحصول على لقاح كورونا دون موعد سابق لكل العسكريين من منسوبي وزارة الدفاع، وذلك بزيارة أقرب مركز لقاحات كورونا بمستشفيات القوات المسلحة.

وأوضحت أن ذلك طوال أيام الأسبوع من 5 مساء إلى 11:30 مساء، والجمعة والسبت من 8 ص إلى 11:30 مساءً.