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"فيسبوك" تدخل بقوة عالم "الألعاب" لتلك الأجهزة فقط

قالت: يمكن تشغيلها فورًا دون الحاجة إلى تحميل أو تثبيت على الهاتف

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "فيسبوك" الأمريكية قررت أن تدخل بقوة في عالم الألعاب؛ ولكن ستركز نشاطها على نوع معين من الأجهزة الذكية.

ولفت التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن فيسبوك ستطلق خدمة لبث الألعاب؛ ولكنها ستركز فقط على ألعاب الهواتف المجانية.

ولن تطلق فيسبوك -مثل منافسيها في هذا المجال "نفيديا" أو "مايكروسوفت" أو غوغل"- ألعابًا تجمع بين الحواسيب الشخصية والمحمولة والهواتف الذكية.

وتقدم الخدمة الجديدة من فيسبوك، ألعابًا يمكن تشغيلها فورًا دون الحاجة إلى تحميل أو تثبيت للعبة على هاتفك؛ كل ما على المستخدم اختيار اللعبة والنقر عليها والاستمتاع باللعب.

كما أن كل الألعاب عبر منصة "فيسبوك للألعاب" الجديدة ستكون متوافقة مع العمل على الهواتف الذكية؛ حيث تدعم الشاشات اللمسية وما إلى ذلك من أمور.

وقالت فيسبوك: إن خدمة الألعاب السحابية يتم إطلاقها حاليًا بألعاب مجانية، ويمكن أن تتوسع في المستقبل لتشمل ألعابًا مدفوعة الأجر.

ويتيح فيسبوك إمكانية إخفاء اسمك الحقيقي أو صورتك، عند البدء في تجربة ألعاب جديدة، والاستعانة باسم جديد وصورة رمزية جديدة مخصصة للعب فقط.

وتعاقدت "فيسبوك للألعاب" مع مختلف الشركات الشهيرة لتضمين ألعابها، وبالفعل تمكنت من الحصول على خدمات عدد من الألعاب الشهيرة مثل: "أسفلت 9: الأساطير"، و"ديرت بايك آنتشاند".

ولن تعمل تلك الخدمة من فيسبوك على نظام تشغيل "آي أو إس" أو هواتف "آيفون"، وستعمل فقط على الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" بسبب رفض شركة "أبل" تضمين الإعلانات القابلة للتشغيل وتلك المنصة على أجهزتها.

فيسبوك

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"فيسبوك" تدخل بقوة عالم "الألعاب" لتلك الأجهزة فقط
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "فيسبوك" الأمريكية قررت أن تدخل بقوة في عالم الألعاب؛ ولكن ستركز نشاطها على نوع معين من الأجهزة الذكية.

ولفت التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن فيسبوك ستطلق خدمة لبث الألعاب؛ ولكنها ستركز فقط على ألعاب الهواتف المجانية.

ولن تطلق فيسبوك -مثل منافسيها في هذا المجال "نفيديا" أو "مايكروسوفت" أو غوغل"- ألعابًا تجمع بين الحواسيب الشخصية والمحمولة والهواتف الذكية.

وتقدم الخدمة الجديدة من فيسبوك، ألعابًا يمكن تشغيلها فورًا دون الحاجة إلى تحميل أو تثبيت للعبة على هاتفك؛ كل ما على المستخدم اختيار اللعبة والنقر عليها والاستمتاع باللعب.

كما أن كل الألعاب عبر منصة "فيسبوك للألعاب" الجديدة ستكون متوافقة مع العمل على الهواتف الذكية؛ حيث تدعم الشاشات اللمسية وما إلى ذلك من أمور.

وقالت فيسبوك: إن خدمة الألعاب السحابية يتم إطلاقها حاليًا بألعاب مجانية، ويمكن أن تتوسع في المستقبل لتشمل ألعابًا مدفوعة الأجر.

ويتيح فيسبوك إمكانية إخفاء اسمك الحقيقي أو صورتك، عند البدء في تجربة ألعاب جديدة، والاستعانة باسم جديد وصورة رمزية جديدة مخصصة للعب فقط.

وتعاقدت "فيسبوك للألعاب" مع مختلف الشركات الشهيرة لتضمين ألعابها، وبالفعل تمكنت من الحصول على خدمات عدد من الألعاب الشهيرة مثل: "أسفلت 9: الأساطير"، و"ديرت بايك آنتشاند".

ولن تعمل تلك الخدمة من فيسبوك على نظام تشغيل "آي أو إس" أو هواتف "آيفون"، وستعمل فقط على الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" بسبب رفض شركة "أبل" تضمين الإعلانات القابلة للتشغيل وتلك المنصة على أجهزتها.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
10:11 AM

"فيسبوك" تدخل بقوة عالم "الألعاب" لتلك الأجهزة فقط

قالت: يمكن تشغيلها فورًا دون الحاجة إلى تحميل أو تثبيت على الهاتف

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "فيسبوك" الأمريكية قررت أن تدخل بقوة في عالم الألعاب؛ ولكن ستركز نشاطها على نوع معين من الأجهزة الذكية.

ولفت التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن فيسبوك ستطلق خدمة لبث الألعاب؛ ولكنها ستركز فقط على ألعاب الهواتف المجانية.

ولن تطلق فيسبوك -مثل منافسيها في هذا المجال "نفيديا" أو "مايكروسوفت" أو غوغل"- ألعابًا تجمع بين الحواسيب الشخصية والمحمولة والهواتف الذكية.

وتقدم الخدمة الجديدة من فيسبوك، ألعابًا يمكن تشغيلها فورًا دون الحاجة إلى تحميل أو تثبيت للعبة على هاتفك؛ كل ما على المستخدم اختيار اللعبة والنقر عليها والاستمتاع باللعب.

كما أن كل الألعاب عبر منصة "فيسبوك للألعاب" الجديدة ستكون متوافقة مع العمل على الهواتف الذكية؛ حيث تدعم الشاشات اللمسية وما إلى ذلك من أمور.

وقالت فيسبوك: إن خدمة الألعاب السحابية يتم إطلاقها حاليًا بألعاب مجانية، ويمكن أن تتوسع في المستقبل لتشمل ألعابًا مدفوعة الأجر.

ويتيح فيسبوك إمكانية إخفاء اسمك الحقيقي أو صورتك، عند البدء في تجربة ألعاب جديدة، والاستعانة باسم جديد وصورة رمزية جديدة مخصصة للعب فقط.

وتعاقدت "فيسبوك للألعاب" مع مختلف الشركات الشهيرة لتضمين ألعابها، وبالفعل تمكنت من الحصول على خدمات عدد من الألعاب الشهيرة مثل: "أسفلت 9: الأساطير"، و"ديرت بايك آنتشاند".

ولن تعمل تلك الخدمة من فيسبوك على نظام تشغيل "آي أو إس" أو هواتف "آيفون"، وستعمل فقط على الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" بسبب رفض شركة "أبل" تضمين الإعلانات القابلة للتشغيل وتلك المنصة على أجهزتها.

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