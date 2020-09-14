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"لا تتعنى".. مبادرة سعود الطبية لدعم وراحة ذوي الإعاقة

لإيصال بطاقات التسهيلات المرورية وتخفيض الأجور للمستفيدين بمنازلهم

دشّنت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بإدارة التأهيل الطبي، مبادرة "لا تتعنى"، من خلال لجنة إصدار بطاقات ذوي الإعاقة، التي تهدف إلى إيصال بطاقات التسهيلات المرورية وتخفيض الأجور للمستفيدين في منازلهم دون الحاجة إلى مراجعة المدينة.

وأوضح قائد الفريق التطوعي تركي الشريف؛ أن مبادرة "لا تتعنى" تهدف إلى إيصال البطاقات عن طريق متطوعين بعد إصدارها للمستفيدين في هذه الفترة، حرصاً على سلامتهم، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفيرها للمتطوعين بما يضمن سلامتهم.

وأضاف الشريف؛ يعمل فريق مبادرة "لا تتعنى" بالمدينة كغيره من الفرق التطوعية بالمملكة، على إرساء وتحقيق التنمية التكافلية في المجتمع وتشجيع العطاء بلا مقابل، الأمر الذي انعكس إيجابًا على أعضاء الفريق، فعزز من مشاركاتهم الرائدة وجعل لهم الأسبقية في الأعمال التطوعية التي تفتخر بها المدينة.

مدينة الملك سعود الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"لا تتعنى".. مبادرة سعود الطبية لدعم وراحة ذوي الإعاقة
سبق

دشّنت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بإدارة التأهيل الطبي، مبادرة "لا تتعنى"، من خلال لجنة إصدار بطاقات ذوي الإعاقة، التي تهدف إلى إيصال بطاقات التسهيلات المرورية وتخفيض الأجور للمستفيدين في منازلهم دون الحاجة إلى مراجعة المدينة.

وأوضح قائد الفريق التطوعي تركي الشريف؛ أن مبادرة "لا تتعنى" تهدف إلى إيصال البطاقات عن طريق متطوعين بعد إصدارها للمستفيدين في هذه الفترة، حرصاً على سلامتهم، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفيرها للمتطوعين بما يضمن سلامتهم.

وأضاف الشريف؛ يعمل فريق مبادرة "لا تتعنى" بالمدينة كغيره من الفرق التطوعية بالمملكة، على إرساء وتحقيق التنمية التكافلية في المجتمع وتشجيع العطاء بلا مقابل، الأمر الذي انعكس إيجابًا على أعضاء الفريق، فعزز من مشاركاتهم الرائدة وجعل لهم الأسبقية في الأعمال التطوعية التي تفتخر بها المدينة.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
12:55 PM

"لا تتعنى".. مبادرة سعود الطبية لدعم وراحة ذوي الإعاقة

لإيصال بطاقات التسهيلات المرورية وتخفيض الأجور للمستفيدين بمنازلهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّنت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بإدارة التأهيل الطبي، مبادرة "لا تتعنى"، من خلال لجنة إصدار بطاقات ذوي الإعاقة، التي تهدف إلى إيصال بطاقات التسهيلات المرورية وتخفيض الأجور للمستفيدين في منازلهم دون الحاجة إلى مراجعة المدينة.

وأوضح قائد الفريق التطوعي تركي الشريف؛ أن مبادرة "لا تتعنى" تهدف إلى إيصال البطاقات عن طريق متطوعين بعد إصدارها للمستفيدين في هذه الفترة، حرصاً على سلامتهم، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفيرها للمتطوعين بما يضمن سلامتهم.

وأضاف الشريف؛ يعمل فريق مبادرة "لا تتعنى" بالمدينة كغيره من الفرق التطوعية بالمملكة، على إرساء وتحقيق التنمية التكافلية في المجتمع وتشجيع العطاء بلا مقابل، الأمر الذي انعكس إيجابًا على أعضاء الفريق، فعزز من مشاركاتهم الرائدة وجعل لهم الأسبقية في الأعمال التطوعية التي تفتخر بها المدينة.

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