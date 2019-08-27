النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجارة" تُشهِّر بتاجر ومعلن خالفا نظام التجارة الإلكترونية لخداعهم وتضليلهم للمستهلكين في منتجات القهوة

فرضت غرامة نصف مليون ريال والإيقاف ونشر منطوق القرار

أعلنت وزارة التجارة عن معاقبة تاجر ومعلن سعوديي الجنسية، خالفا نظام التجارة الإلكترونية بالإعلان لمنتجات القهوة في السوق المحلي وخداع وتضليل المستهلك وتقديم ادعاءات مضللة.

جاء القرار بعد رصد وزارة التجارة للإعلان المخالف، والذي ظهر من خلاله التاجر في مقابلة مع المعلن بهدف التسويق لمنتج القهوة.

وأقرت لجنة النظر في عقوبات التجارة الإلكترونية فرض غرامات مالية على المخالفين قدرها 500 ألف ريال، ونشر منطوق القرار في الوسائل الإلكترونية لوزارة التجارة؛ وذلك تنفيذًا لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وفرضت على التاجر غرامة مالية 300 ألف ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية لمدة شهرين، فيما تم فرض عقوبة على المعلن غرامة مالية 200 ألف ريال، والإيقاف عن مزاولة الإعلان التجاري الإلكتروني لمدة شهرين.

ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية: فإن ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني تنصّ على ضرورة تصريح المعلن بتقديمه "مادة إعلانية"، وذكر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة، وعدم تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني أي ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك، ويمنع كذلك الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة "التاجر" حق استعمالها.

يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجارة" تُشهِّر بتاجر ومعلن خالفا نظام التجارة الإلكترونية لخداعهم وتضليلهم للمستهلكين في منتجات القهوة
سبق

أعلنت وزارة التجارة عن معاقبة تاجر ومعلن سعوديي الجنسية، خالفا نظام التجارة الإلكترونية بالإعلان لمنتجات القهوة في السوق المحلي وخداع وتضليل المستهلك وتقديم ادعاءات مضللة.

جاء القرار بعد رصد وزارة التجارة للإعلان المخالف، والذي ظهر من خلاله التاجر في مقابلة مع المعلن بهدف التسويق لمنتج القهوة.

وأقرت لجنة النظر في عقوبات التجارة الإلكترونية فرض غرامات مالية على المخالفين قدرها 500 ألف ريال، ونشر منطوق القرار في الوسائل الإلكترونية لوزارة التجارة؛ وذلك تنفيذًا لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وفرضت على التاجر غرامة مالية 300 ألف ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية لمدة شهرين، فيما تم فرض عقوبة على المعلن غرامة مالية 200 ألف ريال، والإيقاف عن مزاولة الإعلان التجاري الإلكتروني لمدة شهرين.

ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية: فإن ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني تنصّ على ضرورة تصريح المعلن بتقديمه "مادة إعلانية"، وذكر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة، وعدم تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني أي ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك، ويمنع كذلك الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة "التاجر" حق استعمالها.

يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
07:51 PM
اخر تعديل
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
12:17 PM

"التجارة" تُشهِّر بتاجر ومعلن خالفا نظام التجارة الإلكترونية لخداعهم وتضليلهم للمستهلكين في منتجات القهوة

فرضت غرامة نصف مليون ريال والإيقاف ونشر منطوق القرار

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
11,361

أعلنت وزارة التجارة عن معاقبة تاجر ومعلن سعوديي الجنسية، خالفا نظام التجارة الإلكترونية بالإعلان لمنتجات القهوة في السوق المحلي وخداع وتضليل المستهلك وتقديم ادعاءات مضللة.

جاء القرار بعد رصد وزارة التجارة للإعلان المخالف، والذي ظهر من خلاله التاجر في مقابلة مع المعلن بهدف التسويق لمنتج القهوة.

وأقرت لجنة النظر في عقوبات التجارة الإلكترونية فرض غرامات مالية على المخالفين قدرها 500 ألف ريال، ونشر منطوق القرار في الوسائل الإلكترونية لوزارة التجارة؛ وذلك تنفيذًا لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وفرضت على التاجر غرامة مالية 300 ألف ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية لمدة شهرين، فيما تم فرض عقوبة على المعلن غرامة مالية 200 ألف ريال، والإيقاف عن مزاولة الإعلان التجاري الإلكتروني لمدة شهرين.

ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية: فإن ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني تنصّ على ضرورة تصريح المعلن بتقديمه "مادة إعلانية"، وذكر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة، وعدم تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني أي ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك، ويمنع كذلك الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة "التاجر" حق استعمالها.

يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,087
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,716
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,592

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة