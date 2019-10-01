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"العمل" تبدأ في تطبيق قرار تحمُّل الدولة المقابل المالي للمنشآت الصناعية غدًا

قالت إنه سيحقِّق مستهدفات التوطين بما يتوافق مع استراتيجيات وخطط وبرامج التوطين

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدءًا من يوم غد الثلاثاء تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتحمُّل الدولة لمدة خمسة أعوام المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقًا للفقرتين (1 ـ أ) و(2 ـ أ) من البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (197)، وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي ابتداء من 1 / 10 / 2019م.

ونوهت الوزارة بإسهام ذلك القرار في تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي على النمو، ودعم الاقتصاد الوطني، والدور المنتظر منه بعد تطبيقه؛ إذ سيحقق مستهدفات التوطين، بما يتوافق مع استراتيجيات وخطط وبرامج التوطين.

ولفتت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الانتباه إلى عملية التنسيق المزمع القيام بها مع الوزارات المعنية لإعلان آليات ومعايير الاستحقاق خلال 3 أشهر.

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"العمل" تبدأ في تطبيق قرار تحمُّل الدولة المقابل المالي للمنشآت الصناعية غدًا
سبق

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدءًا من يوم غد الثلاثاء تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتحمُّل الدولة لمدة خمسة أعوام المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقًا للفقرتين (1 ـ أ) و(2 ـ أ) من البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (197)، وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي ابتداء من 1 / 10 / 2019م.

ونوهت الوزارة بإسهام ذلك القرار في تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي على النمو، ودعم الاقتصاد الوطني، والدور المنتظر منه بعد تطبيقه؛ إذ سيحقق مستهدفات التوطين، بما يتوافق مع استراتيجيات وخطط وبرامج التوطين.

ولفتت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الانتباه إلى عملية التنسيق المزمع القيام بها مع الوزارات المعنية لإعلان آليات ومعايير الاستحقاق خلال 3 أشهر.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
12:00 AM

"العمل" تبدأ في تطبيق قرار تحمُّل الدولة المقابل المالي للمنشآت الصناعية غدًا

قالت إنه سيحقِّق مستهدفات التوطين بما يتوافق مع استراتيجيات وخطط وبرامج التوطين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدءًا من يوم غد الثلاثاء تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتحمُّل الدولة لمدة خمسة أعوام المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقًا للفقرتين (1 ـ أ) و(2 ـ أ) من البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (197)، وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي ابتداء من 1 / 10 / 2019م.

ونوهت الوزارة بإسهام ذلك القرار في تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي على النمو، ودعم الاقتصاد الوطني، والدور المنتظر منه بعد تطبيقه؛ إذ سيحقق مستهدفات التوطين، بما يتوافق مع استراتيجيات وخطط وبرامج التوطين.

ولفتت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الانتباه إلى عملية التنسيق المزمع القيام بها مع الوزارات المعنية لإعلان آليات ومعايير الاستحقاق خلال 3 أشهر.

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