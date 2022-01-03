زعماء 5 قوى نووية عالمية يتعهدون في بيان بمنع انتشار الأسلحة الذرية

روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا

أصدر قادة روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا بيانًا بشأن منع الحرب النووية ومنع الحرب بين الدول النووية، ونشر البيان على موقع الكرملين على الإنترنت.

وذكرت الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، أنها تعتبر مسؤوليتها الأساسية منع الحرب بين الدول النووية وتقليل المخاطر الاستراتيجية.

وأكدت أنه لا يمكن في الحرب النووية أن يكون هناك منتصر ويكمن دورها في الردع ومنع وقوع الحرب بين الدول النووية، وشددت على أن استخدام الأسلحة النووية ستكون له عواقب بعيدة المدى، وشددت كذلك على ضرورة التمسك بحظر الانتشار.

وقال البيان: "نؤكد التزامنا بالعمل مع جميع الدول لإحراز تقدم في نزع السلاح بهدف نهائي هو الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية دون المساس بأمن أي دولة".