زراعة حفر الباطن تطلق حملة تحت شعار "نخدمك في مكانك"

لتوزيع اللقاحات البيطرية لمستفيدي أهالي المحافظة

بدأ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفرالباطن، اليوم الأحد، حملة تحت شعار "نخدمك في مكانك".

وتهدف إلى توزيع اللقاحات البيطرية لمستفيدي أهالي المحافظة في منصة أنعام، وخدمتهم دون العناء للحضور إلى العيادة البيطرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، في حفر الباطن، مع أخذ كل التدابير الاحترازية.