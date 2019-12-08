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تنفيذ تعديلات لائحة جباية الزكاة للمنشآت التجارية بدءًا من يناير 2020م

تتميز بتسهيل إجراءات التحصيل ووضوح بنود مكونات الوعاء الزكوي

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل, أن تعديلات لائحة جباية الزكاة للمنشآت التجارية ستنفذ في 1 يناير 2020م، حيث تتميز بتسهيل إجراءات تحصيل الزكاة، ووضوح بنود مكونات الوعاء الزكوي لجميع الأنشطة التجارية بما فيها نشاط التأمين، وتأتي تعديلات لائحة جباية الزكاة بعد صدور القرار برقم (2216) وتاريخ 7/ 7/ 1440هـ، والمزمع تطبيقها على الكيانات التجارية للسعوديين والكيانات التجارية الخليجية العاملة في المملكة.
وتسهم القواعد الخاصة بحساب زكاة أنشطة التمويل بتحديد بنود الوعاء الزكوي للبنوك وشركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، مما سيرفع مستوى الالتزام ويقلل من أي خلاف قد يطرأ بين الهيئة والمكلفين في حساب الزكاة.
وتعتزم الهيئة بتطبيق قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري، ليصبح حساب الزكاة أسهل وأكثر مرونة في تقديم الإقرارات الزكوية لمكلفي التقديري، الذين يشكلون النسبة الأكبر من مكلفي الهيئة، بحيث لم يعد مكلفو التقديري بحاجة لرفع الإقرار فستقوم الهيئة بذلك بطريقة آلية وتصدر فاتورة الزكاة للمكلف مع إمكانية عرض الإقرار وتعديله.
مما يذكر أن الهيئة قد أصدرت عدداً من الأدلة الإرشادية عبر الموقع الإلكتروني GAZT.GOV.SA، وتبين الأدلة طريقة الهيئة في حساب الزكاة لمختلف الأنشطة التجارية الخاضعة للزكاة، بالإضافة إلى إقامة الهيئة لعدد من ورش العمل في مختلف مناطق المملكة، بقصد إطلاع المكلفين وذوي الاختصاص من المحاسبين على التعديلات التي طرأت في حساب الزكاة بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة في العديد من الأنشطة.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنفيذ تعديلات لائحة جباية الزكاة للمنشآت التجارية بدءًا من يناير 2020م
سبق

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل, أن تعديلات لائحة جباية الزكاة للمنشآت التجارية ستنفذ في 1 يناير 2020م، حيث تتميز بتسهيل إجراءات تحصيل الزكاة، ووضوح بنود مكونات الوعاء الزكوي لجميع الأنشطة التجارية بما فيها نشاط التأمين، وتأتي تعديلات لائحة جباية الزكاة بعد صدور القرار برقم (2216) وتاريخ 7/ 7/ 1440هـ، والمزمع تطبيقها على الكيانات التجارية للسعوديين والكيانات التجارية الخليجية العاملة في المملكة.
وتسهم القواعد الخاصة بحساب زكاة أنشطة التمويل بتحديد بنود الوعاء الزكوي للبنوك وشركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، مما سيرفع مستوى الالتزام ويقلل من أي خلاف قد يطرأ بين الهيئة والمكلفين في حساب الزكاة.
وتعتزم الهيئة بتطبيق قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري، ليصبح حساب الزكاة أسهل وأكثر مرونة في تقديم الإقرارات الزكوية لمكلفي التقديري، الذين يشكلون النسبة الأكبر من مكلفي الهيئة، بحيث لم يعد مكلفو التقديري بحاجة لرفع الإقرار فستقوم الهيئة بذلك بطريقة آلية وتصدر فاتورة الزكاة للمكلف مع إمكانية عرض الإقرار وتعديله.
مما يذكر أن الهيئة قد أصدرت عدداً من الأدلة الإرشادية عبر الموقع الإلكتروني GAZT.GOV.SA، وتبين الأدلة طريقة الهيئة في حساب الزكاة لمختلف الأنشطة التجارية الخاضعة للزكاة، بالإضافة إلى إقامة الهيئة لعدد من ورش العمل في مختلف مناطق المملكة، بقصد إطلاع المكلفين وذوي الاختصاص من المحاسبين على التعديلات التي طرأت في حساب الزكاة بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة في العديد من الأنشطة.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
07:07 PM

تنفيذ تعديلات لائحة جباية الزكاة للمنشآت التجارية بدءًا من يناير 2020م

تتميز بتسهيل إجراءات التحصيل ووضوح بنود مكونات الوعاء الزكوي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل, أن تعديلات لائحة جباية الزكاة للمنشآت التجارية ستنفذ في 1 يناير 2020م، حيث تتميز بتسهيل إجراءات تحصيل الزكاة، ووضوح بنود مكونات الوعاء الزكوي لجميع الأنشطة التجارية بما فيها نشاط التأمين، وتأتي تعديلات لائحة جباية الزكاة بعد صدور القرار برقم (2216) وتاريخ 7/ 7/ 1440هـ، والمزمع تطبيقها على الكيانات التجارية للسعوديين والكيانات التجارية الخليجية العاملة في المملكة.
وتسهم القواعد الخاصة بحساب زكاة أنشطة التمويل بتحديد بنود الوعاء الزكوي للبنوك وشركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، مما سيرفع مستوى الالتزام ويقلل من أي خلاف قد يطرأ بين الهيئة والمكلفين في حساب الزكاة.
وتعتزم الهيئة بتطبيق قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري، ليصبح حساب الزكاة أسهل وأكثر مرونة في تقديم الإقرارات الزكوية لمكلفي التقديري، الذين يشكلون النسبة الأكبر من مكلفي الهيئة، بحيث لم يعد مكلفو التقديري بحاجة لرفع الإقرار فستقوم الهيئة بذلك بطريقة آلية وتصدر فاتورة الزكاة للمكلف مع إمكانية عرض الإقرار وتعديله.
مما يذكر أن الهيئة قد أصدرت عدداً من الأدلة الإرشادية عبر الموقع الإلكتروني GAZT.GOV.SA، وتبين الأدلة طريقة الهيئة في حساب الزكاة لمختلف الأنشطة التجارية الخاضعة للزكاة، بالإضافة إلى إقامة الهيئة لعدد من ورش العمل في مختلف مناطق المملكة، بقصد إطلاع المكلفين وذوي الاختصاص من المحاسبين على التعديلات التي طرأت في حساب الزكاة بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة في العديد من الأنشطة.

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