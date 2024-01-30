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الجيش اليمني يكبد الحوثيين قتلى وجرحى في تسلل فاشل بالضالع

أجبر الميليشيا على التراجع

قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (الثلاثاء)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة حمك غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مواجهات نشبت عقب رصد قوات الجيش الوطني، محاولة تسلل عناصر من الميليشيا باتجاه مواقع في قطاع ظفار.

وأضاف أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد أن كبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

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الجيش اليمني يكبد الحوثيين قتلى وجرحى في تسلل فاشل بالضالع
سبق

قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (الثلاثاء)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة حمك غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مواجهات نشبت عقب رصد قوات الجيش الوطني، محاولة تسلل عناصر من الميليشيا باتجاه مواقع في قطاع ظفار.

وأضاف أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد أن كبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
11:43 PM

الجيش اليمني يكبد الحوثيين قتلى وجرحى في تسلل فاشل بالضالع

أجبر الميليشيا على التراجع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (الثلاثاء)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة حمك غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مواجهات نشبت عقب رصد قوات الجيش الوطني، محاولة تسلل عناصر من الميليشيا باتجاه مواقع في قطاع ظفار.

وأضاف أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد أن كبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

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