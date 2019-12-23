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رئيس ديوان المظالم يستقبل عددًا من المراجعين بالمحكمة الإدارية بالدمام ويستمع لمطالبهم

"اليوسف" وجّه بالعمل على سرعة إنجاز ما يلزم بحسب ما تقتضيه الأنظمة ووفق الاختصاص

زار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف يومي الأربعاء والخميس، المحكمة الإدارية بالدمام ومحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، واطلع خلالها على مرافق المحكمتين وسير الأعمال بهما، وتقديم دوائرهما وإداراتهما للخدمات عبر المنصات الرقمية المعتمدة في ديوان المظالم وتسخير ذلك لخدمة المستفيدين.

كما استقبل رئيس ديوان المظالم بمكتبه بمقر المحكمة الإدارية في الدمام، عددًا من المراجعين من المنطقة الشرقية، وخلال الاستقبال الذي كان وفق التدابير والاحترازات الوقائية، استمع لطلبات واحتياجات المراجعين ومقترحاتهم، ووجّه بالعمل على سرعة إنجاز وعمل ما يلزم بحسب ما تقتضيه الأنظمة ووفق الاختصاص.

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رئيس ديوان المظالم يستقبل عددًا من المراجعين بالمحكمة الإدارية بالدمام ويستمع لمطالبهم
سبق

زار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف يومي الأربعاء والخميس، المحكمة الإدارية بالدمام ومحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، واطلع خلالها على مرافق المحكمتين وسير الأعمال بهما، وتقديم دوائرهما وإداراتهما للخدمات عبر المنصات الرقمية المعتمدة في ديوان المظالم وتسخير ذلك لخدمة المستفيدين.

كما استقبل رئيس ديوان المظالم بمكتبه بمقر المحكمة الإدارية في الدمام، عددًا من المراجعين من المنطقة الشرقية، وخلال الاستقبال الذي كان وفق التدابير والاحترازات الوقائية، استمع لطلبات واحتياجات المراجعين ومقترحاتهم، ووجّه بالعمل على سرعة إنجاز وعمل ما يلزم بحسب ما تقتضيه الأنظمة ووفق الاختصاص.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
12:14 PM

رئيس ديوان المظالم يستقبل عددًا من المراجعين بالمحكمة الإدارية بالدمام ويستمع لمطالبهم

"اليوسف" وجّه بالعمل على سرعة إنجاز ما يلزم بحسب ما تقتضيه الأنظمة ووفق الاختصاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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زار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف يومي الأربعاء والخميس، المحكمة الإدارية بالدمام ومحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، واطلع خلالها على مرافق المحكمتين وسير الأعمال بهما، وتقديم دوائرهما وإداراتهما للخدمات عبر المنصات الرقمية المعتمدة في ديوان المظالم وتسخير ذلك لخدمة المستفيدين.

كما استقبل رئيس ديوان المظالم بمكتبه بمقر المحكمة الإدارية في الدمام، عددًا من المراجعين من المنطقة الشرقية، وخلال الاستقبال الذي كان وفق التدابير والاحترازات الوقائية، استمع لطلبات واحتياجات المراجعين ومقترحاتهم، ووجّه بالعمل على سرعة إنجاز وعمل ما يلزم بحسب ما تقتضيه الأنظمة ووفق الاختصاص.

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