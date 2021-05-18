النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البحوث والإفتاء" تنظم حفل معايدة لمنسوبيها‎

لتعزيز التواصل.. ووزعت عليهم هدايا رمزية

نظمت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، صباح اليوم الثلاثاء، حفل استقبال ومعايدة لمنسوبيها، ووزعت عليهم هدايا رمزية.

وقال مدير عام الموارد البشرية مشعان بن مرزوق المطيري: إن هذه الفعالية تأتي لتعزيز التواصل بين عموم منسوبي الرئاسة.

وأضاف أن إدارة العلاقات العامة والإعلام قدمت هدايا عينية لمعايدة منسوبيها، وفقاً لتوجيه نائب الشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، الذي أكد أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه جائحة كورونا، وتهيئة الجو المناسب للموظفين، وتحقيق الراحة النفسية لهم؛ لرفع كفاءتهم.

وهنأ "العواد" منسوبي الرئاسة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتمنى لهم عيداً سعيداً، سائلاً الله -العلي القدير- أن يعيده على الوطن والجميع ينعم بالأمن والاستقرار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البحوث والإفتاء" تنظم حفل معايدة لمنسوبيها‎
سبق

نظمت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، صباح اليوم الثلاثاء، حفل استقبال ومعايدة لمنسوبيها، ووزعت عليهم هدايا رمزية.

وقال مدير عام الموارد البشرية مشعان بن مرزوق المطيري: إن هذه الفعالية تأتي لتعزيز التواصل بين عموم منسوبي الرئاسة.

وأضاف أن إدارة العلاقات العامة والإعلام قدمت هدايا عينية لمعايدة منسوبيها، وفقاً لتوجيه نائب الشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، الذي أكد أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه جائحة كورونا، وتهيئة الجو المناسب للموظفين، وتحقيق الراحة النفسية لهم؛ لرفع كفاءتهم.

وهنأ "العواد" منسوبي الرئاسة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتمنى لهم عيداً سعيداً، سائلاً الله -العلي القدير- أن يعيده على الوطن والجميع ينعم بالأمن والاستقرار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
02:30 PM

"البحوث والإفتاء" تنظم حفل معايدة لمنسوبيها‎

لتعزيز التواصل.. ووزعت عليهم هدايا رمزية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
763

نظمت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، صباح اليوم الثلاثاء، حفل استقبال ومعايدة لمنسوبيها، ووزعت عليهم هدايا رمزية.

وقال مدير عام الموارد البشرية مشعان بن مرزوق المطيري: إن هذه الفعالية تأتي لتعزيز التواصل بين عموم منسوبي الرئاسة.

وأضاف أن إدارة العلاقات العامة والإعلام قدمت هدايا عينية لمعايدة منسوبيها، وفقاً لتوجيه نائب الشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، الذي أكد أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه جائحة كورونا، وتهيئة الجو المناسب للموظفين، وتحقيق الراحة النفسية لهم؛ لرفع كفاءتهم.

وهنأ "العواد" منسوبي الرئاسة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتمنى لهم عيداً سعيداً، سائلاً الله -العلي القدير- أن يعيده على الوطن والجميع ينعم بالأمن والاستقرار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,862
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,594
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,315
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,128

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة