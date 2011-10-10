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حضور العائلات في تبوك لمباريات كرة القدم.. 5 شروط

الموافقة جاءت لرغبة الأهالي بمشاهدتها من المدينة الرياضية

علمت "سبق" أن الهيئة العامة للرياضة وافقت اليوم، لأهالي تبوك على حضور مباريات كرة القدم في المدرجات، ضمن دوري أندية الدرجة الثانية ودوري المنطقة "مجموعة تبوك".

واشترطت الهيئة على الموافقة التي جاءت رغبة من أهالي تبوك لحضور المباريات مباشرة من مدرجات مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك خمسة شروط؛ وهي: تحديد مواقف مخصصة للعائلات، تحديد مدخل خاص للعائلات، فصل مدرجات الأفراد عن العائلات، توفير طاقم إشراف نسائي من قبل المنظم، تخصيص دورات مياه للنساء ومصليات.

يُذكر أن مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك تعتبر من الإنجازات الحضارية بالمنطقة، وتقام فيها مباريات أندية المنطقة، إلى جانب دورة تبوك الدولية لكرة القدم. وتستوعب مدينة الملك خالد الرياضية 12 ألف مقعد، وتضم مسرحاً، ومسبحاً يبلغ طوله 25 متراً، بعرض 13 متراً، ومدرجاً للمتفرجين.

وتوجد مرافق أخرى للألعاب الرياضية، ومسجد، ومكاتب إدارية، ومواقف سيارات، وحدائق، ومقر المكتب الرئيس لرعاية الشباب. وتقدر مساحة خارج أرض الملعب بـ20 ألف متر مربع، وتوجد مرافق للرياضيين والإدارة في الدور الأرضي، وغرف للصحفيين والتعليق الرياضي في أعلى جزء من منصة الاستاد.

الهيئة العامة للرياضة تبوك كرة القدم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حضور العائلات في تبوك لمباريات كرة القدم.. 5 شروط
سبق

علمت "سبق" أن الهيئة العامة للرياضة وافقت اليوم، لأهالي تبوك على حضور مباريات كرة القدم في المدرجات، ضمن دوري أندية الدرجة الثانية ودوري المنطقة "مجموعة تبوك".

واشترطت الهيئة على الموافقة التي جاءت رغبة من أهالي تبوك لحضور المباريات مباشرة من مدرجات مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك خمسة شروط؛ وهي: تحديد مواقف مخصصة للعائلات، تحديد مدخل خاص للعائلات، فصل مدرجات الأفراد عن العائلات، توفير طاقم إشراف نسائي من قبل المنظم، تخصيص دورات مياه للنساء ومصليات.

يُذكر أن مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك تعتبر من الإنجازات الحضارية بالمنطقة، وتقام فيها مباريات أندية المنطقة، إلى جانب دورة تبوك الدولية لكرة القدم. وتستوعب مدينة الملك خالد الرياضية 12 ألف مقعد، وتضم مسرحاً، ومسبحاً يبلغ طوله 25 متراً، بعرض 13 متراً، ومدرجاً للمتفرجين.

وتوجد مرافق أخرى للألعاب الرياضية، ومسجد، ومكاتب إدارية، ومواقف سيارات، وحدائق، ومقر المكتب الرئيس لرعاية الشباب. وتقدر مساحة خارج أرض الملعب بـ20 ألف متر مربع، وتوجد مرافق للرياضيين والإدارة في الدور الأرضي، وغرف للصحفيين والتعليق الرياضي في أعلى جزء من منصة الاستاد.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
11:07 AM

حضور العائلات في تبوك لمباريات كرة القدم.. 5 شروط

الموافقة جاءت لرغبة الأهالي بمشاهدتها من المدينة الرياضية

A A A
بدر الجبل - تبوك
7
10,510

علمت "سبق" أن الهيئة العامة للرياضة وافقت اليوم، لأهالي تبوك على حضور مباريات كرة القدم في المدرجات، ضمن دوري أندية الدرجة الثانية ودوري المنطقة "مجموعة تبوك".

واشترطت الهيئة على الموافقة التي جاءت رغبة من أهالي تبوك لحضور المباريات مباشرة من مدرجات مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك خمسة شروط؛ وهي: تحديد مواقف مخصصة للعائلات، تحديد مدخل خاص للعائلات، فصل مدرجات الأفراد عن العائلات، توفير طاقم إشراف نسائي من قبل المنظم، تخصيص دورات مياه للنساء ومصليات.

يُذكر أن مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك تعتبر من الإنجازات الحضارية بالمنطقة، وتقام فيها مباريات أندية المنطقة، إلى جانب دورة تبوك الدولية لكرة القدم. وتستوعب مدينة الملك خالد الرياضية 12 ألف مقعد، وتضم مسرحاً، ومسبحاً يبلغ طوله 25 متراً، بعرض 13 متراً، ومدرجاً للمتفرجين.

وتوجد مرافق أخرى للألعاب الرياضية، ومسجد، ومكاتب إدارية، ومواقف سيارات، وحدائق، ومقر المكتب الرئيس لرعاية الشباب. وتقدر مساحة خارج أرض الملعب بـ20 ألف متر مربع، وتوجد مرافق للرياضيين والإدارة في الدور الأرضي، وغرف للصحفيين والتعليق الرياضي في أعلى جزء من منصة الاستاد.

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