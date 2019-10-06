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ضمك يعلن إنهاء عقد مدربه "الكوكي"

أعلنت إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبونخاع إنهاء عقد المدرب محمد الكوكي وطاقمه الفني بالتراضي.

وقدّم رئيس النادي شكره للكوكي ومساعديه مثمنًا لهم كل ما قدموه في الفترة الماضية، ومتمنيًا لهم التوفيق.

يُذكر أن ضمك يحتل المركز الخامس عشر (قبل الأخير) بأربع نقاط من ست مباريات؛ إذ حقق انتصارًا وحيدًا أمام الاتحاد، وتعادل أمام الشباب.

وتم تعيين الجزائري نور الدين بن زكري خلفًا لـ"الكوكي" حتى نهاية الموسم، وسيوقِّع غدًا العقد بين الطرفَيْن .

صالح أبونخاع ضمك مدرب ضمك محمد الكوكي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين نور الدين بن زكري

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضمك يعلن إنهاء عقد مدربه "الكوكي"
سبق

أعلنت إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبونخاع إنهاء عقد المدرب محمد الكوكي وطاقمه الفني بالتراضي.

وقدّم رئيس النادي شكره للكوكي ومساعديه مثمنًا لهم كل ما قدموه في الفترة الماضية، ومتمنيًا لهم التوفيق.

يُذكر أن ضمك يحتل المركز الخامس عشر (قبل الأخير) بأربع نقاط من ست مباريات؛ إذ حقق انتصارًا وحيدًا أمام الاتحاد، وتعادل أمام الشباب.

وتم تعيين الجزائري نور الدين بن زكري خلفًا لـ"الكوكي" حتى نهاية الموسم، وسيوقِّع غدًا العقد بين الطرفَيْن .

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
12:04 AM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
12:42 AM

ضمك يعلن إنهاء عقد مدربه "الكوكي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - خميس مشيط
0
169

أعلنت إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبونخاع إنهاء عقد المدرب محمد الكوكي وطاقمه الفني بالتراضي.

وقدّم رئيس النادي شكره للكوكي ومساعديه مثمنًا لهم كل ما قدموه في الفترة الماضية، ومتمنيًا لهم التوفيق.

يُذكر أن ضمك يحتل المركز الخامس عشر (قبل الأخير) بأربع نقاط من ست مباريات؛ إذ حقق انتصارًا وحيدًا أمام الاتحاد، وتعادل أمام الشباب.

وتم تعيين الجزائري نور الدين بن زكري خلفًا لـ"الكوكي" حتى نهاية الموسم، وسيوقِّع غدًا العقد بين الطرفَيْن .

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