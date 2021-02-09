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سنستقبل "المراويح الغزيرة".. "الجهني": فلكياً نحن أواخر أشهر الشتاء

قال: تتركز قوتها شرق ووسط المملكة.. وذروتها نهاية شعبان ورمضان

قال الباحث في الظواهر المناخية الدكتور زياد الجهني: إننا فلكياً في أواخر أشهر الشتاء.

وأضاف: "خلال الفترة القادمة تستقبل منطقتنا سحب المراويح الربيعية الغزيرة التي تتركز قوتها على وسط وشرق المملكة من كل عام".

وأردف "الجهني": "ستكون قوتها وذروتها خلال نهاية شعبان وشهر رمضان القادم".

الباحث في الظواهر المناخية الدكتور زياد الجهني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سنستقبل "المراويح الغزيرة".. "الجهني": فلكياً نحن أواخر أشهر الشتاء
سبق

قال الباحث في الظواهر المناخية الدكتور زياد الجهني: إننا فلكياً في أواخر أشهر الشتاء.

وأضاف: "خلال الفترة القادمة تستقبل منطقتنا سحب المراويح الربيعية الغزيرة التي تتركز قوتها على وسط وشرق المملكة من كل عام".

وأردف "الجهني": "ستكون قوتها وذروتها خلال نهاية شعبان وشهر رمضان القادم".

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
02:56 PM

سنستقبل "المراويح الغزيرة".. "الجهني": فلكياً نحن أواخر أشهر الشتاء

قال: تتركز قوتها شرق ووسط المملكة.. وذروتها نهاية شعبان ورمضان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,111

قال الباحث في الظواهر المناخية الدكتور زياد الجهني: إننا فلكياً في أواخر أشهر الشتاء.

وأضاف: "خلال الفترة القادمة تستقبل منطقتنا سحب المراويح الربيعية الغزيرة التي تتركز قوتها على وسط وشرق المملكة من كل عام".

وأردف "الجهني": "ستكون قوتها وذروتها خلال نهاية شعبان وشهر رمضان القادم".

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