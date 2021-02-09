سنستقبل "المراويح الغزيرة".. "الجهني": فلكياً نحن أواخر أشهر الشتاء
قال: تتركز قوتها شرق ووسط المملكة.. وذروتها نهاية شعبان ورمضان
قال الباحث في الظواهر المناخية الدكتور زياد الجهني: إننا فلكياً في أواخر أشهر الشتاء.
وأضاف: "خلال الفترة القادمة تستقبل منطقتنا سحب المراويح الربيعية الغزيرة التي تتركز قوتها على وسط وشرق المملكة من كل عام".
وأردف "الجهني": "ستكون قوتها وذروتها خلال نهاية شعبان وشهر رمضان القادم".
الباحث في الظواهر المناخية
الدكتور زياد الجهني
سنستقبل "المراويح الغزيرة".. "الجهني": فلكياً نحن أواخر أشهر الشتاء
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-02-09
قال الباحث في الظواهر المناخية الدكتور زياد الجهني: إننا فلكياً في أواخر أشهر الشتاء.
وأضاف: "خلال الفترة القادمة تستقبل منطقتنا سحب المراويح الربيعية الغزيرة التي تتركز قوتها على وسط وشرق المملكة من كل عام".
وأردف "الجهني": "ستكون قوتها وذروتها خلال نهاية شعبان وشهر رمضان القادم".
09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
02:56 PM
سنستقبل "المراويح الغزيرة".. "الجهني": فلكياً نحن أواخر أشهر الشتاء
قال: تتركز قوتها شرق ووسط المملكة.. وذروتها نهاية شعبان ورمضان
قال الباحث في الظواهر المناخية الدكتور زياد الجهني: إننا فلكياً في أواخر أشهر الشتاء.
وأضاف: "خلال الفترة القادمة تستقبل منطقتنا سحب المراويح الربيعية الغزيرة التي تتركز قوتها على وسط وشرق المملكة من كل عام".
وأردف "الجهني": "ستكون قوتها وذروتها خلال نهاية شعبان وشهر رمضان القادم".