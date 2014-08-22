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"عذيب جو" تعلن عن نمو الإيرادات 3% وارتفاع إجمالي الأرباح 4%

أرجعت الشركة تقليص الخسائر إلى التحسن في الأداء التشغيلي لها

كشفت النتائج المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2021 لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو)، المعلنة اليوم الخميس، عن تسجيل إيرادات بنحو 75 مليون ريال وإجمالي أرباح بلغت 41 مليون ريال، وتقليص في الخسائر التشغيلية بنسبة 20%، بالإضافة إلى انخفاض صافي الخسائر بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي على الرغم من ارتفاع التكاليف المالية.

وسجلت الشركة ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 3% للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وأرجعت الشركة النمو إلى عدة أسباب، من أهمها زيادةُ المبيعات نتيجة لتطور خدماتها. كما أرجعت الشركة تقليص الخسائر إلى التحسن في الأداء التشغيلي للشركة؛ مما انعكس على انخفاض المصاريف التشغيلية.

من جانبه عبّر رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى، أن نتائج الربع الأول إيجابية وتتماشى مع استراتيجية النمو للشركة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، لدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ولخدمة العملاء بصورة أفضل.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ يحيى بن صالح آل منصور، أن النتائج المعلنة إيجابية، وذكر أن الارتفاع في الإيرادات يعكس حرصنا الشديد على تقديم خدمات نوعية بأسعار تنافسية وجودة عالية، كذلك ذكر الرئيس التنفيذي أثر الاستراتيجية على سير العمل بالشركة داخليًّا بالإيجابي الملحوظ، وأن الشركة ماضية في تنفيذ خططها التوسعية لتطوير خدماتها وزيادة ثقة العميل بالشركة، بالإضافة إلى خطة التحول الرقمي لخدمة العملاء؛ مما سينعكس إيجابًا على نتائج الشركة المستقبلية.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"عذيب جو" تعلن عن نمو الإيرادات 3% وارتفاع إجمالي الأرباح 4%
سبق

كشفت النتائج المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2021 لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو)، المعلنة اليوم الخميس، عن تسجيل إيرادات بنحو 75 مليون ريال وإجمالي أرباح بلغت 41 مليون ريال، وتقليص في الخسائر التشغيلية بنسبة 20%، بالإضافة إلى انخفاض صافي الخسائر بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي على الرغم من ارتفاع التكاليف المالية.

وسجلت الشركة ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 3% للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وأرجعت الشركة النمو إلى عدة أسباب، من أهمها زيادةُ المبيعات نتيجة لتطور خدماتها. كما أرجعت الشركة تقليص الخسائر إلى التحسن في الأداء التشغيلي للشركة؛ مما انعكس على انخفاض المصاريف التشغيلية.

من جانبه عبّر رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى، أن نتائج الربع الأول إيجابية وتتماشى مع استراتيجية النمو للشركة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، لدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ولخدمة العملاء بصورة أفضل.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ يحيى بن صالح آل منصور، أن النتائج المعلنة إيجابية، وذكر أن الارتفاع في الإيرادات يعكس حرصنا الشديد على تقديم خدمات نوعية بأسعار تنافسية وجودة عالية، كذلك ذكر الرئيس التنفيذي أثر الاستراتيجية على سير العمل بالشركة داخليًّا بالإيجابي الملحوظ، وأن الشركة ماضية في تنفيذ خططها التوسعية لتطوير خدماتها وزيادة ثقة العميل بالشركة، بالإضافة إلى خطة التحول الرقمي لخدمة العملاء؛ مما سينعكس إيجابًا على نتائج الشركة المستقبلية.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
01:35 PM

"عذيب جو" تعلن عن نمو الإيرادات 3% وارتفاع إجمالي الأرباح 4%

أرجعت الشركة تقليص الخسائر إلى التحسن في الأداء التشغيلي لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت النتائج المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2021 لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو)، المعلنة اليوم الخميس، عن تسجيل إيرادات بنحو 75 مليون ريال وإجمالي أرباح بلغت 41 مليون ريال، وتقليص في الخسائر التشغيلية بنسبة 20%، بالإضافة إلى انخفاض صافي الخسائر بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي على الرغم من ارتفاع التكاليف المالية.

وسجلت الشركة ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 3% للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وأرجعت الشركة النمو إلى عدة أسباب، من أهمها زيادةُ المبيعات نتيجة لتطور خدماتها. كما أرجعت الشركة تقليص الخسائر إلى التحسن في الأداء التشغيلي للشركة؛ مما انعكس على انخفاض المصاريف التشغيلية.

من جانبه عبّر رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى، أن نتائج الربع الأول إيجابية وتتماشى مع استراتيجية النمو للشركة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، لدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ولخدمة العملاء بصورة أفضل.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ يحيى بن صالح آل منصور، أن النتائج المعلنة إيجابية، وذكر أن الارتفاع في الإيرادات يعكس حرصنا الشديد على تقديم خدمات نوعية بأسعار تنافسية وجودة عالية، كذلك ذكر الرئيس التنفيذي أثر الاستراتيجية على سير العمل بالشركة داخليًّا بالإيجابي الملحوظ، وأن الشركة ماضية في تنفيذ خططها التوسعية لتطوير خدماتها وزيادة ثقة العميل بالشركة، بالإضافة إلى خطة التحول الرقمي لخدمة العملاء؛ مما سينعكس إيجابًا على نتائج الشركة المستقبلية.

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