النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ تربة: زيارة "الفيصل" أسهمت في النقلة النوعية الحضارية والإدارية بالمنطقة

رحب محافظ تربة عبدالله بن علي آل قرّاش، بمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمناسبة زيارته التفقدية اليوم الاثنين لعدد من المحافظات وهي "تربة، والخرمة، ورنية".

وقال محافظ تربة: "يسعد جميع أبناء محافظة تربة بالزيارة الكريمة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة -حفظه الله- لمحافظة تربة, وقد ارتسمت مشاعر البهجة والسرور على محيا الجميع منذ اللحظات الأولى التي علموا فيها بتلك الزيارة الميمونة التي ألبستنا جميعاً حلة من الفخر والاعتزاز, ولقد عودنا ولاة أمرنا -يحفظهم الله- على القيام بمثل هذه الزيارات التي تهدف إلى تلمس احتياجات المواطنين في محافظاتهم، والاطلاع عن كثب على ما وصلت إليه تلك المحافظات من نهضة تنموية عالية".

وأضاف: "حيث يبتهج أهالي محافظة تربة بهذه اللفتة الكريمة بزيارة محافظة تربة، والتي تعكس ما تحظى به بلادنا من اهتمام وعناية من لدن حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، فقد استبشر أهالي المحافظة ومراكزها وقراها كافة بهذه الزيارة، ليطلع عن كثب على احتياجات المحافظة ولقاء المسؤولين والمواطنين وتلمس احتياجاتهم، فشكراً لسموه الكريم على تشريفه لنا في محافظة تربة".

وأكد "آل قرّاش" أن زيارة سموه الكريم استكمالاً لمسيرة التنمية الشاملة على الأصعدة كافة التي تلامس المواطن. ويؤمن جميع أهالي المحافظة بأن زيارة سموه الكريم للمحافظة استكمال لمسيرة التنمية الشاملة على الأصعدة كافة التي تمس حياة المواطن؛ إذ يعلق أهالي المحافظة آمالاً وتطلعات كبيرة على نتائج الزيارة الميدانية التي سيرسم من خلالها خارطة طريق لنهضة المحافظة، وسيستنتج من هذه الزيارة أهم احتياجات المحافظة الحالية والمستقبلية.

وأشار قائلاً: "نفهم جيداً أن هذه الزيارة ذات أهمية كبرى للمحافظة التي ينتظرها مستقبل واعد.. فلا تبنى الأمم إلا بعزم أبنائها وقوة رجالها، واعتمادها على خالقها, فكم جادت الحكومة الرشيدة على الوطن الغالي؛ لترتقي ببلادها وشعبها سلم الحضارة والتقدم, وقد كان لها ذلك بتوفيق الله، ثم بعمل وصبر رجالها، وإنه ومع إشراقة شمس هذا اليوم المبارك تزدان محافظة تربة بأبهى حللها وبمشاعر البهجة والفرح تستقبل قلوبنا سموه الكريم. حيث تجسد زيارة سموه التفقدية مدى حرصه واهتمامه لتلمس احتياجات المواطنين فهذه الزيارة المباركة تحمل معها بشائر الخير بافتتاح مشاريع حيوية تنموية لهذه المحافظة , فأهلاً وسهلاً بسموه وصحبه الكرام".

واستكمل محافظ تربة حديثه قائلاً: "إن رؤية سموه الكريم التي أطلقها في شأن تنمية الإنسان والمكان انعكست على محافظات شرق منطقة مكة المكرمة التي حظيت بشرف زياراته التفقدية السنوية، وغيرت كلياً ملامح التنمية في هذه المحافظات".

وأضاف أن "هذه النقلة النوعية الحضارية والإدارية التي تشهدها المحافظة وبقية محافظات منطقة مكة المكرمة في شتى المجالات ستحقق التنمية الشاملة والتقدم الدائم وتوفير رغد العيش والاستقرار والأمن والأمان للمواطن والمقيم بفضل الله ثم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، وإن الوطن أمانة في أعناقنا جميعاً يجب حملها بكل صدق, فنحن في مرحلة البناء للأجيال القادمة لتتولى هذه المهمة وتواصل مسيرة العطاء والنماء".

وواصل: "اعتاد الأهالي على زيارته التفقدية التي أسس لها منذ أن عين سموه الكريم أميراً للمنطقة, ويحرص سموه الكريم في كل زياراته على الالتقاء بالمواطنين ويحقق أمانيهم، كما أشرف على تنمية عدد كبير من المشاريع التنموية في المحافظة".

وأحدث سموه الكريم نقلة نوعية في تنمية المحافظات، ويتابع في زياراته السنوية سير تنفيذ المشاريع، ويؤكد أهمية إنجازها في الوقت المحدد, فهو مهندس المشاريع التطويرية، وهو الذي رسخ مفهوم بناء الإنسان وتنمية المكان لدى أهالي محافظة تربة.

واختتم محافظ تربة عبدالله آل قرّاش، حديثه قائلاً: "أدام الله على بلادنا نعمة الأمن والأمان تحت قيادة ولاة أمرنا الميامين".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ تربة: زيارة "الفيصل" أسهمت في النقلة النوعية الحضارية والإدارية بالمنطقة
سبق

رحب محافظ تربة عبدالله بن علي آل قرّاش، بمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمناسبة زيارته التفقدية اليوم الاثنين لعدد من المحافظات وهي "تربة، والخرمة، ورنية".

وقال محافظ تربة: "يسعد جميع أبناء محافظة تربة بالزيارة الكريمة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة -حفظه الله- لمحافظة تربة, وقد ارتسمت مشاعر البهجة والسرور على محيا الجميع منذ اللحظات الأولى التي علموا فيها بتلك الزيارة الميمونة التي ألبستنا جميعاً حلة من الفخر والاعتزاز, ولقد عودنا ولاة أمرنا -يحفظهم الله- على القيام بمثل هذه الزيارات التي تهدف إلى تلمس احتياجات المواطنين في محافظاتهم، والاطلاع عن كثب على ما وصلت إليه تلك المحافظات من نهضة تنموية عالية".

وأضاف: "حيث يبتهج أهالي محافظة تربة بهذه اللفتة الكريمة بزيارة محافظة تربة، والتي تعكس ما تحظى به بلادنا من اهتمام وعناية من لدن حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، فقد استبشر أهالي المحافظة ومراكزها وقراها كافة بهذه الزيارة، ليطلع عن كثب على احتياجات المحافظة ولقاء المسؤولين والمواطنين وتلمس احتياجاتهم، فشكراً لسموه الكريم على تشريفه لنا في محافظة تربة".

وأكد "آل قرّاش" أن زيارة سموه الكريم استكمالاً لمسيرة التنمية الشاملة على الأصعدة كافة التي تلامس المواطن. ويؤمن جميع أهالي المحافظة بأن زيارة سموه الكريم للمحافظة استكمال لمسيرة التنمية الشاملة على الأصعدة كافة التي تمس حياة المواطن؛ إذ يعلق أهالي المحافظة آمالاً وتطلعات كبيرة على نتائج الزيارة الميدانية التي سيرسم من خلالها خارطة طريق لنهضة المحافظة، وسيستنتج من هذه الزيارة أهم احتياجات المحافظة الحالية والمستقبلية.

وأشار قائلاً: "نفهم جيداً أن هذه الزيارة ذات أهمية كبرى للمحافظة التي ينتظرها مستقبل واعد.. فلا تبنى الأمم إلا بعزم أبنائها وقوة رجالها، واعتمادها على خالقها, فكم جادت الحكومة الرشيدة على الوطن الغالي؛ لترتقي ببلادها وشعبها سلم الحضارة والتقدم, وقد كان لها ذلك بتوفيق الله، ثم بعمل وصبر رجالها، وإنه ومع إشراقة شمس هذا اليوم المبارك تزدان محافظة تربة بأبهى حللها وبمشاعر البهجة والفرح تستقبل قلوبنا سموه الكريم. حيث تجسد زيارة سموه التفقدية مدى حرصه واهتمامه لتلمس احتياجات المواطنين فهذه الزيارة المباركة تحمل معها بشائر الخير بافتتاح مشاريع حيوية تنموية لهذه المحافظة , فأهلاً وسهلاً بسموه وصحبه الكرام".

واستكمل محافظ تربة حديثه قائلاً: "إن رؤية سموه الكريم التي أطلقها في شأن تنمية الإنسان والمكان انعكست على محافظات شرق منطقة مكة المكرمة التي حظيت بشرف زياراته التفقدية السنوية، وغيرت كلياً ملامح التنمية في هذه المحافظات".

وأضاف أن "هذه النقلة النوعية الحضارية والإدارية التي تشهدها المحافظة وبقية محافظات منطقة مكة المكرمة في شتى المجالات ستحقق التنمية الشاملة والتقدم الدائم وتوفير رغد العيش والاستقرار والأمن والأمان للمواطن والمقيم بفضل الله ثم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، وإن الوطن أمانة في أعناقنا جميعاً يجب حملها بكل صدق, فنحن في مرحلة البناء للأجيال القادمة لتتولى هذه المهمة وتواصل مسيرة العطاء والنماء".

وواصل: "اعتاد الأهالي على زيارته التفقدية التي أسس لها منذ أن عين سموه الكريم أميراً للمنطقة, ويحرص سموه الكريم في كل زياراته على الالتقاء بالمواطنين ويحقق أمانيهم، كما أشرف على تنمية عدد كبير من المشاريع التنموية في المحافظة".

وأحدث سموه الكريم نقلة نوعية في تنمية المحافظات، ويتابع في زياراته السنوية سير تنفيذ المشاريع، ويؤكد أهمية إنجازها في الوقت المحدد, فهو مهندس المشاريع التطويرية، وهو الذي رسخ مفهوم بناء الإنسان وتنمية المكان لدى أهالي محافظة تربة.

واختتم محافظ تربة عبدالله آل قرّاش، حديثه قائلاً: "أدام الله على بلادنا نعمة الأمن والأمان تحت قيادة ولاة أمرنا الميامين".

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
11:37 PM

محافظ تربة: زيارة "الفيصل" أسهمت في النقلة النوعية الحضارية والإدارية بالمنطقة

A A A
متعب البقمي - تربة
0
214

رحب محافظ تربة عبدالله بن علي آل قرّاش، بمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمناسبة زيارته التفقدية اليوم الاثنين لعدد من المحافظات وهي "تربة، والخرمة، ورنية".

وقال محافظ تربة: "يسعد جميع أبناء محافظة تربة بالزيارة الكريمة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة -حفظه الله- لمحافظة تربة, وقد ارتسمت مشاعر البهجة والسرور على محيا الجميع منذ اللحظات الأولى التي علموا فيها بتلك الزيارة الميمونة التي ألبستنا جميعاً حلة من الفخر والاعتزاز, ولقد عودنا ولاة أمرنا -يحفظهم الله- على القيام بمثل هذه الزيارات التي تهدف إلى تلمس احتياجات المواطنين في محافظاتهم، والاطلاع عن كثب على ما وصلت إليه تلك المحافظات من نهضة تنموية عالية".

وأضاف: "حيث يبتهج أهالي محافظة تربة بهذه اللفتة الكريمة بزيارة محافظة تربة، والتي تعكس ما تحظى به بلادنا من اهتمام وعناية من لدن حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، فقد استبشر أهالي المحافظة ومراكزها وقراها كافة بهذه الزيارة، ليطلع عن كثب على احتياجات المحافظة ولقاء المسؤولين والمواطنين وتلمس احتياجاتهم، فشكراً لسموه الكريم على تشريفه لنا في محافظة تربة".

وأكد "آل قرّاش" أن زيارة سموه الكريم استكمالاً لمسيرة التنمية الشاملة على الأصعدة كافة التي تلامس المواطن. ويؤمن جميع أهالي المحافظة بأن زيارة سموه الكريم للمحافظة استكمال لمسيرة التنمية الشاملة على الأصعدة كافة التي تمس حياة المواطن؛ إذ يعلق أهالي المحافظة آمالاً وتطلعات كبيرة على نتائج الزيارة الميدانية التي سيرسم من خلالها خارطة طريق لنهضة المحافظة، وسيستنتج من هذه الزيارة أهم احتياجات المحافظة الحالية والمستقبلية.

وأشار قائلاً: "نفهم جيداً أن هذه الزيارة ذات أهمية كبرى للمحافظة التي ينتظرها مستقبل واعد.. فلا تبنى الأمم إلا بعزم أبنائها وقوة رجالها، واعتمادها على خالقها, فكم جادت الحكومة الرشيدة على الوطن الغالي؛ لترتقي ببلادها وشعبها سلم الحضارة والتقدم, وقد كان لها ذلك بتوفيق الله، ثم بعمل وصبر رجالها، وإنه ومع إشراقة شمس هذا اليوم المبارك تزدان محافظة تربة بأبهى حللها وبمشاعر البهجة والفرح تستقبل قلوبنا سموه الكريم. حيث تجسد زيارة سموه التفقدية مدى حرصه واهتمامه لتلمس احتياجات المواطنين فهذه الزيارة المباركة تحمل معها بشائر الخير بافتتاح مشاريع حيوية تنموية لهذه المحافظة , فأهلاً وسهلاً بسموه وصحبه الكرام".

واستكمل محافظ تربة حديثه قائلاً: "إن رؤية سموه الكريم التي أطلقها في شأن تنمية الإنسان والمكان انعكست على محافظات شرق منطقة مكة المكرمة التي حظيت بشرف زياراته التفقدية السنوية، وغيرت كلياً ملامح التنمية في هذه المحافظات".

وأضاف أن "هذه النقلة النوعية الحضارية والإدارية التي تشهدها المحافظة وبقية محافظات منطقة مكة المكرمة في شتى المجالات ستحقق التنمية الشاملة والتقدم الدائم وتوفير رغد العيش والاستقرار والأمن والأمان للمواطن والمقيم بفضل الله ثم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، وإن الوطن أمانة في أعناقنا جميعاً يجب حملها بكل صدق, فنحن في مرحلة البناء للأجيال القادمة لتتولى هذه المهمة وتواصل مسيرة العطاء والنماء".

وواصل: "اعتاد الأهالي على زيارته التفقدية التي أسس لها منذ أن عين سموه الكريم أميراً للمنطقة, ويحرص سموه الكريم في كل زياراته على الالتقاء بالمواطنين ويحقق أمانيهم، كما أشرف على تنمية عدد كبير من المشاريع التنموية في المحافظة".

وأحدث سموه الكريم نقلة نوعية في تنمية المحافظات، ويتابع في زياراته السنوية سير تنفيذ المشاريع، ويؤكد أهمية إنجازها في الوقت المحدد, فهو مهندس المشاريع التطويرية، وهو الذي رسخ مفهوم بناء الإنسان وتنمية المكان لدى أهالي محافظة تربة.

واختتم محافظ تربة عبدالله آل قرّاش، حديثه قائلاً: "أدام الله على بلادنا نعمة الأمن والأمان تحت قيادة ولاة أمرنا الميامين".

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,181
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,587
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,236
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,181

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

جمعان الكرت
اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

عبدالمحسن الحارثي
التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة