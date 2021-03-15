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النائب العام يلتقي السفير البريطاني لدى المملكة

بحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى اليوم النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ في المقر الرئيس للنيابة العامة، سفير المملكة المتحدة لدى السعودية نيل كرومبتون؛ والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات النيابية والعدلية بين البلدين.

واطلع السفير البريطاني والوفد المرافق على عرض مرئي عن اختصاصات النيابة العامة ودورها في تحقيق العدالة في المجتمع وتوفير الحماية الجنائية لكل مواطن ومقيم وزائر للملكة، وعمّا تتمتع به النيابة العامة السعودية من استقلالية ودعم من القيادة الرشيدة.

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النائب العام يلتقي السفير البريطاني لدى المملكة
سبق

التقى اليوم النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ في المقر الرئيس للنيابة العامة، سفير المملكة المتحدة لدى السعودية نيل كرومبتون؛ والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات النيابية والعدلية بين البلدين.

واطلع السفير البريطاني والوفد المرافق على عرض مرئي عن اختصاصات النيابة العامة ودورها في تحقيق العدالة في المجتمع وتوفير الحماية الجنائية لكل مواطن ومقيم وزائر للملكة، وعمّا تتمتع به النيابة العامة السعودية من استقلالية ودعم من القيادة الرشيدة.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
01:43 PM

النائب العام يلتقي السفير البريطاني لدى المملكة

بحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى اليوم النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ في المقر الرئيس للنيابة العامة، سفير المملكة المتحدة لدى السعودية نيل كرومبتون؛ والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات النيابية والعدلية بين البلدين.

واطلع السفير البريطاني والوفد المرافق على عرض مرئي عن اختصاصات النيابة العامة ودورها في تحقيق العدالة في المجتمع وتوفير الحماية الجنائية لكل مواطن ومقيم وزائر للملكة، وعمّا تتمتع به النيابة العامة السعودية من استقلالية ودعم من القيادة الرشيدة.

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