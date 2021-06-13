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وفاة "خالد السبيعي" ودفنه بمقبرة النسيم

توفي خالد بن ضيدان العذيبي السبيعي، وتمت الصلاة عليه ودفنه بمقبرة النسيم.

تُقدم "سبق" خالص التعازي لأسرة الفقيد - رحمه الله - وتخص أبناءه "ضيدان فلاح، مفرج، سعد"، الذين يتقبلون التعازي على جوال: "055 748 7652"، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وفاة "خالد السبيعي" ودفنه بمقبرة النسيم
سبق

توفي خالد بن ضيدان العذيبي السبيعي، وتمت الصلاة عليه ودفنه بمقبرة النسيم.

تُقدم "سبق" خالص التعازي لأسرة الفقيد - رحمه الله - وتخص أبناءه "ضيدان فلاح، مفرج، سعد"، الذين يتقبلون التعازي على جوال: "055 748 7652"، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
04:38 PM

وفاة "خالد السبيعي" ودفنه بمقبرة النسيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفي خالد بن ضيدان العذيبي السبيعي، وتمت الصلاة عليه ودفنه بمقبرة النسيم.

تُقدم "سبق" خالص التعازي لأسرة الفقيد - رحمه الله - وتخص أبناءه "ضيدان فلاح، مفرج، سعد"، الذين يتقبلون التعازي على جوال: "055 748 7652"، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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