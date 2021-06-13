وفاة "خالد السبيعي" ودفنه بمقبرة النسيم

توفي خالد بن ضيدان العذيبي السبيعي، وتمت الصلاة عليه ودفنه بمقبرة النسيم.
تُقدم "سبق" خالص التعازي لأسرة الفقيد - رحمه الله - وتخص أبناءه "ضيدان فلاح، مفرج، سعد"، الذين يتقبلون التعازي على جوال: "055 748 7652"، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
توفي خالد بن ضيدان العذيبي السبيعي، وتمت الصلاة عليه ودفنه بمقبرة النسيم.
تُقدم "سبق" خالص التعازي لأسرة الفقيد - رحمه الله - وتخص أبناءه "ضيدان فلاح، مفرج، سعد"، الذين يتقبلون التعازي على جوال: "055 748 7652"، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
توفي خالد بن ضيدان العذيبي السبيعي، وتمت الصلاة عليه ودفنه بمقبرة النسيم.
تُقدم "سبق" خالص التعازي لأسرة الفقيد - رحمه الله - وتخص أبناءه "ضيدان فلاح، مفرج، سعد"، الذين يتقبلون التعازي على جوال: "055 748 7652"، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
توفي خالد بن ضيدان العذيبي السبيعي، وتمت الصلاة عليه ودفنه بمقبرة النسيم.
تُقدم "سبق" خالص التعازي لأسرة الفقيد - رحمه الله - وتخص أبناءه "ضيدان فلاح، مفرج، سعد"، الذين يتقبلون التعازي على جوال: "055 748 7652"، "إنا لله وإنا إليه راجعون".