رئيس الاتحاد الأوروبي: ليفربول بطلاً لإنجلترا مهما كان مصير الدوري

رأى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، أن ليفربول سيكون بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز مهما كان مصير البطولة التي تم تعليقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال تشيفيرين لصحيفة "إيكيبا" السلوفينية "من المستحيل ألا يكون ليفربول بطلاً، إذا لعبت المباريات، فمن شبه المؤكد أنه سيفوز باللقب. من الناحية النظرية لم يحصل على اللقب بعد، لكنه بالتأكيد قادر على ذلك.

وتابع في حال تعذر لعب المباريات، سنحتاج إلى إيجاد طريقة ومفتاح يتم على أساسه الإعلان عن النتائج وتحديد الفائزين قائلاً: لا أرى أي سيناريو لا يكون فيه ليفربول بطلاً.

وتابع رئيس الاتحاد الأوروبي أدرك أن المشجعين سيشعرون بخيبة أمل إذا أُقيمت المباريات في ملعب فارغ أو حتى لو تم حل الموضوع على الطاولة، لكنني أعتقد أنه ليفربول بطريقة أو بأخرى سيفوز باللقب.

وردًا على سؤال حول إمكانية إقامة مباريات في الصيف في بطولتي إيطاليا وإسبانيا، أجاب أنا متفائل بشأن رؤية نهاية بطولة إسبانيا، ومتفائل أيضًا بشأن بطولة إيطاليا. بالطبع، لا يمكنني أن أعد بأي شيء.

وشدد على أن معاودة المباريات تتوقف على الوضع في البلدين، كل ذلك سيتوقف على ما إذا كانت الظروف آمنة بما فيه الكفاية للعب كرة القدم دون تعريض أي أحد للخطر.

وردًا على سؤال عما إذا تم وضع المعايير التي سيتم من خلالها تحديد البطل أو الترتيب النهائي للبطولات في حالة عدم استئنافها، قال "لا، لم نفعل ذلك، نحن نستعد حتى لمثل هذا السيناريو ولكننا لم نبدأ العمل على ذلك، ونحن مازلنا ملتزمين تمامًا بالمضي قدمًا حتى إنهاء البطولات.