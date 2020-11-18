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الملكية الفكرية تطلق خدمة تسجيل العلامات الجماعية المتضمنة مؤشرات جغرافية

بغرض تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي وحفظ الثقافة المجتمعية والمعارف التقليدية

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية إطلاق خدمة تسجيل العلامات الجماعية المتضمنة مؤشرات جغرافية، وذلك في ظل سعيها إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والإسهام في تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي وحفظ الثقافة المجتمعية والمعارف التقليدية التي يقدمها مجتمع منطقة معينة والترويج لمنتجاتها.

وأوضحت الهيئة أن العلامات الجماعية المتضمنة مؤشرات جغرافية توضع على المنتجات التي لها منشأ جغرافي محدد وصفات أو سمعة تنسب إلى ذلك المنشأ، مشيرة إلى أن تسجيلها كعلامات جماعية يسهم في تمييز الأصل الجغرافي أو المواد أو طريقة التصنيع وغيرها من الخصائص المشتركة للسلع أو الخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة، كما أن المؤشرات الجغرافية تختلف في أنواعها ما بين منتجات زراعية، ومنتجات غذائية، ومنتجات صناعية، ومنتجات الحرف اليدوية.

وحددت شروط التسجيل التي تتمثل في إرفاق صورة العلامة التجارية المطلوب تسجيلها، واسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته، وإذا كان طالب التسجيل شخصاً معنوياً وجب ذكر اسمه وعنوانه، إضافة إلى أهمية الوصف الدقيق للعلامة التجارية المطلوب تسجيلها، والمنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها، وصورة طبق الأصل من نظام الاتحاد أو التنظيم أو المؤسسة العامة طالبة التسجيل مع التعديلات التي قد تكون دخلت عليها وأن يشمل على بيان بفئة الأشخاص الذين يحق لهم استخدام العلامة وعلاقتهم بمودعها والإقرار بأن مودع الطلب سيقوم بإجراء رقابة دقيقة على استعمال العلامة الجماعية من الأعضاء التابعين له وكيفية تأهيل الأعضاء للعضوية في تلك الجهة، على أن تختتم هذه الشروط بتوقيع طالب التسجيل أو وكيله وفقاً لما نصت عليه النصوص النظامية التي حددتها الهيئة.

ودعت الهيئة المهتمين والراغبين في تسجيل خدمة تسجيل العلامات الجماعية المتضمنة مؤشرات جغرافية إلى زيارة موقعها الإلكتروني لإكمال إجراءات التسجيل والبيانات المطلوبة.

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الملكية الفكرية تطلق خدمة تسجيل العلامات الجماعية المتضمنة مؤشرات جغرافية
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية إطلاق خدمة تسجيل العلامات الجماعية المتضمنة مؤشرات جغرافية، وذلك في ظل سعيها إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والإسهام في تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي وحفظ الثقافة المجتمعية والمعارف التقليدية التي يقدمها مجتمع منطقة معينة والترويج لمنتجاتها.

وأوضحت الهيئة أن العلامات الجماعية المتضمنة مؤشرات جغرافية توضع على المنتجات التي لها منشأ جغرافي محدد وصفات أو سمعة تنسب إلى ذلك المنشأ، مشيرة إلى أن تسجيلها كعلامات جماعية يسهم في تمييز الأصل الجغرافي أو المواد أو طريقة التصنيع وغيرها من الخصائص المشتركة للسلع أو الخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة، كما أن المؤشرات الجغرافية تختلف في أنواعها ما بين منتجات زراعية، ومنتجات غذائية، ومنتجات صناعية، ومنتجات الحرف اليدوية.

وحددت شروط التسجيل التي تتمثل في إرفاق صورة العلامة التجارية المطلوب تسجيلها، واسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته، وإذا كان طالب التسجيل شخصاً معنوياً وجب ذكر اسمه وعنوانه، إضافة إلى أهمية الوصف الدقيق للعلامة التجارية المطلوب تسجيلها، والمنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها، وصورة طبق الأصل من نظام الاتحاد أو التنظيم أو المؤسسة العامة طالبة التسجيل مع التعديلات التي قد تكون دخلت عليها وأن يشمل على بيان بفئة الأشخاص الذين يحق لهم استخدام العلامة وعلاقتهم بمودعها والإقرار بأن مودع الطلب سيقوم بإجراء رقابة دقيقة على استعمال العلامة الجماعية من الأعضاء التابعين له وكيفية تأهيل الأعضاء للعضوية في تلك الجهة، على أن تختتم هذه الشروط بتوقيع طالب التسجيل أو وكيله وفقاً لما نصت عليه النصوص النظامية التي حددتها الهيئة.

ودعت الهيئة المهتمين والراغبين في تسجيل خدمة تسجيل العلامات الجماعية المتضمنة مؤشرات جغرافية إلى زيارة موقعها الإلكتروني لإكمال إجراءات التسجيل والبيانات المطلوبة.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
04:27 PM

الملكية الفكرية تطلق خدمة تسجيل العلامات الجماعية المتضمنة مؤشرات جغرافية

بغرض تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي وحفظ الثقافة المجتمعية والمعارف التقليدية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية إطلاق خدمة تسجيل العلامات الجماعية المتضمنة مؤشرات جغرافية، وذلك في ظل سعيها إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والإسهام في تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي وحفظ الثقافة المجتمعية والمعارف التقليدية التي يقدمها مجتمع منطقة معينة والترويج لمنتجاتها.

وأوضحت الهيئة أن العلامات الجماعية المتضمنة مؤشرات جغرافية توضع على المنتجات التي لها منشأ جغرافي محدد وصفات أو سمعة تنسب إلى ذلك المنشأ، مشيرة إلى أن تسجيلها كعلامات جماعية يسهم في تمييز الأصل الجغرافي أو المواد أو طريقة التصنيع وغيرها من الخصائص المشتركة للسلع أو الخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة، كما أن المؤشرات الجغرافية تختلف في أنواعها ما بين منتجات زراعية، ومنتجات غذائية، ومنتجات صناعية، ومنتجات الحرف اليدوية.

وحددت شروط التسجيل التي تتمثل في إرفاق صورة العلامة التجارية المطلوب تسجيلها، واسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته، وإذا كان طالب التسجيل شخصاً معنوياً وجب ذكر اسمه وعنوانه، إضافة إلى أهمية الوصف الدقيق للعلامة التجارية المطلوب تسجيلها، والمنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها، وصورة طبق الأصل من نظام الاتحاد أو التنظيم أو المؤسسة العامة طالبة التسجيل مع التعديلات التي قد تكون دخلت عليها وأن يشمل على بيان بفئة الأشخاص الذين يحق لهم استخدام العلامة وعلاقتهم بمودعها والإقرار بأن مودع الطلب سيقوم بإجراء رقابة دقيقة على استعمال العلامة الجماعية من الأعضاء التابعين له وكيفية تأهيل الأعضاء للعضوية في تلك الجهة، على أن تختتم هذه الشروط بتوقيع طالب التسجيل أو وكيله وفقاً لما نصت عليه النصوص النظامية التي حددتها الهيئة.

ودعت الهيئة المهتمين والراغبين في تسجيل خدمة تسجيل العلامات الجماعية المتضمنة مؤشرات جغرافية إلى زيارة موقعها الإلكتروني لإكمال إجراءات التسجيل والبيانات المطلوبة.

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