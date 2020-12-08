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"عسيري": في هذا الموعد يشهد العالم اقتراناً بين المشتري وزحل لم يحدث منذ 400 عام

قال إنها ظاهرة فلكية نادرة يطلق عليها "الاقتران الكبير" ولن تتكرر قبل عام 2080م

كشف رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري عن ظاهرة فلكية نادرة لا تتكرر إلا مرة كل عشرين سنة سيشهدها العالم في 21 من شهر ديسمبر الحالي 2020 م بمشيئة الله وهي اقتران بين الكوكبين العملاقين المشتري وزحل يطلق عليه الاقتران الكبير.

وتفصيلاً، أوضح "عسيري" أنه عندها يظهر المشتري إلى جنوب زحل بمسافة زاوية 0.1 درجة وهي الأقرب بين الكوكبين منذ حوالي 400 سنة، كما أن الكوكبين لن يظهرا بهذا القرب مجدداً إلا في العام 2080 م.

وأضاف: يدور المشتري حول الشمس في 12 سنة أرضية فيما يتم زحل ذلك في 29.5 سنة أرضية، ونتيجة لهذا الاختلاف في زمن الدوران يقترن الكوكبان مرة كل عقدين من الزمن.

وتابع: يحدث الاقتران عندما يظهر جرمان سماويان بالقرب من بعضهما على نفس خط الطول السماوي. وفي الحقيقة تفصل بين المشتري وزحل مئات الملايين من الكيلومترات. ويمكن رؤية الظاهرة بالعين المجردة بينما يمكن عن طريق التلسكوب رصد الكوكبين في نفس مجال الرؤي، كما يمكن رؤية الحلقات المميزة لزحل إلى جانب أقمار جاليليو الأربعة للمشتري.

وأشار إلى أنه في هذه الفترة من هذا العام يظهر كل من المشتري وإلى جواره زحل فوق الأفق الجنوبي الغربي لمدة قصيرة بعد غروب الشمس. ويمكن التفريق بينهما بسهولة حيث يبدو المشتري أشد لمعاناً وأكبر حجماً. ومن الملاحظ أن الكوكبين كانا متجاورين طوال هذا العام وأن المسافة الزاوية بينهما تقل تدريجياً يوماً بعد آخر كلما اقتربنا من تاريخ الاقتران الكبير.

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"عسيري": في هذا الموعد يشهد العالم اقتراناً بين المشتري وزحل لم يحدث منذ 400 عام
سبق

كشف رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري عن ظاهرة فلكية نادرة لا تتكرر إلا مرة كل عشرين سنة سيشهدها العالم في 21 من شهر ديسمبر الحالي 2020 م بمشيئة الله وهي اقتران بين الكوكبين العملاقين المشتري وزحل يطلق عليه الاقتران الكبير.

وتفصيلاً، أوضح "عسيري" أنه عندها يظهر المشتري إلى جنوب زحل بمسافة زاوية 0.1 درجة وهي الأقرب بين الكوكبين منذ حوالي 400 سنة، كما أن الكوكبين لن يظهرا بهذا القرب مجدداً إلا في العام 2080 م.

وأضاف: يدور المشتري حول الشمس في 12 سنة أرضية فيما يتم زحل ذلك في 29.5 سنة أرضية، ونتيجة لهذا الاختلاف في زمن الدوران يقترن الكوكبان مرة كل عقدين من الزمن.

وتابع: يحدث الاقتران عندما يظهر جرمان سماويان بالقرب من بعضهما على نفس خط الطول السماوي. وفي الحقيقة تفصل بين المشتري وزحل مئات الملايين من الكيلومترات. ويمكن رؤية الظاهرة بالعين المجردة بينما يمكن عن طريق التلسكوب رصد الكوكبين في نفس مجال الرؤي، كما يمكن رؤية الحلقات المميزة لزحل إلى جانب أقمار جاليليو الأربعة للمشتري.

وأشار إلى أنه في هذه الفترة من هذا العام يظهر كل من المشتري وإلى جواره زحل فوق الأفق الجنوبي الغربي لمدة قصيرة بعد غروب الشمس. ويمكن التفريق بينهما بسهولة حيث يبدو المشتري أشد لمعاناً وأكبر حجماً. ومن الملاحظ أن الكوكبين كانا متجاورين طوال هذا العام وأن المسافة الزاوية بينهما تقل تدريجياً يوماً بعد آخر كلما اقتربنا من تاريخ الاقتران الكبير.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
09:16 PM

"عسيري": في هذا الموعد يشهد العالم اقتراناً بين المشتري وزحل لم يحدث منذ 400 عام

قال إنها ظاهرة فلكية نادرة يطلق عليها "الاقتران الكبير" ولن تتكرر قبل عام 2080م

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عبدالله الراجحي - جدة
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كشف رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري عن ظاهرة فلكية نادرة لا تتكرر إلا مرة كل عشرين سنة سيشهدها العالم في 21 من شهر ديسمبر الحالي 2020 م بمشيئة الله وهي اقتران بين الكوكبين العملاقين المشتري وزحل يطلق عليه الاقتران الكبير.

وتفصيلاً، أوضح "عسيري" أنه عندها يظهر المشتري إلى جنوب زحل بمسافة زاوية 0.1 درجة وهي الأقرب بين الكوكبين منذ حوالي 400 سنة، كما أن الكوكبين لن يظهرا بهذا القرب مجدداً إلا في العام 2080 م.

وأضاف: يدور المشتري حول الشمس في 12 سنة أرضية فيما يتم زحل ذلك في 29.5 سنة أرضية، ونتيجة لهذا الاختلاف في زمن الدوران يقترن الكوكبان مرة كل عقدين من الزمن.

وتابع: يحدث الاقتران عندما يظهر جرمان سماويان بالقرب من بعضهما على نفس خط الطول السماوي. وفي الحقيقة تفصل بين المشتري وزحل مئات الملايين من الكيلومترات. ويمكن رؤية الظاهرة بالعين المجردة بينما يمكن عن طريق التلسكوب رصد الكوكبين في نفس مجال الرؤي، كما يمكن رؤية الحلقات المميزة لزحل إلى جانب أقمار جاليليو الأربعة للمشتري.

وأشار إلى أنه في هذه الفترة من هذا العام يظهر كل من المشتري وإلى جواره زحل فوق الأفق الجنوبي الغربي لمدة قصيرة بعد غروب الشمس. ويمكن التفريق بينهما بسهولة حيث يبدو المشتري أشد لمعاناً وأكبر حجماً. ومن الملاحظ أن الكوكبين كانا متجاورين طوال هذا العام وأن المسافة الزاوية بينهما تقل تدريجياً يوماً بعد آخر كلما اقتربنا من تاريخ الاقتران الكبير.

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