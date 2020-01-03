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فيتوريا: مستوى النصر يقلقني.. وأمام التعاون انتظروا نهائيًّا مثيرًا

اعتبر "فيتوريا" مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، مواجهة التعاون في نهائي كأس السوبر مساء الغد بطولة مهمة.

وقال في المؤتمر الصحفي: "المباراةُ مباراةُ بطولة بين فريقين جيدين، وحضرنا من أجل الفوز بالكأس، وجاهزون للمباراة بكل ظروفها".

وأضاف: أتوقع أن تكون مباراة مثيرة؛ لأنها بين فريقين يلعبان بطريقة مختلفة، ومن يصعّب المباراة على الفريق الآخر هو من سينتصر.

وعن خسارة النصر لسبع نهائيات في العقد السابق وهل يقلقه قال: "كرة القدم وليدة اللحظة، وليس لنا علاقة بالتاريخ والإحصائيات السابقة، وما يهمني هو الفريق المقابل وكيف ننتصر عليه؛ لذا يجب أن نلعب بالرأس والروح لتحقيق الكأس".

وعن خطته لمباراة الغد قال: "نحن دائمًا نلعب بنفس الطريقة، ونخوض كل مباراة كأنها نهائيٌّ، لدينا احترام لكل خصم نلعب معه، ولا يقلقني مستوى الفريق المقابل بقدر ما يُقلقني مستوى فريقي، وكيف سيظهر في المباراة، ونحن نعرف التعاون وطريقة لعبهم".

مدرب النصر روي فيتوريا النصر التعاون كأس السوبر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فيتوريا: مستوى النصر يقلقني.. وأمام التعاون انتظروا نهائيًّا مثيرًا
سبق

اعتبر "فيتوريا" مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، مواجهة التعاون في نهائي كأس السوبر مساء الغد بطولة مهمة.

وقال في المؤتمر الصحفي: "المباراةُ مباراةُ بطولة بين فريقين جيدين، وحضرنا من أجل الفوز بالكأس، وجاهزون للمباراة بكل ظروفها".

وأضاف: أتوقع أن تكون مباراة مثيرة؛ لأنها بين فريقين يلعبان بطريقة مختلفة، ومن يصعّب المباراة على الفريق الآخر هو من سينتصر.

وعن خسارة النصر لسبع نهائيات في العقد السابق وهل يقلقه قال: "كرة القدم وليدة اللحظة، وليس لنا علاقة بالتاريخ والإحصائيات السابقة، وما يهمني هو الفريق المقابل وكيف ننتصر عليه؛ لذا يجب أن نلعب بالرأس والروح لتحقيق الكأس".

وعن خطته لمباراة الغد قال: "نحن دائمًا نلعب بنفس الطريقة، ونخوض كل مباراة كأنها نهائيٌّ، لدينا احترام لكل خصم نلعب معه، ولا يقلقني مستوى الفريق المقابل بقدر ما يُقلقني مستوى فريقي، وكيف سيظهر في المباراة، ونحن نعرف التعاون وطريقة لعبهم".

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
07:09 PM

فيتوريا: مستوى النصر يقلقني.. وأمام التعاون انتظروا نهائيًّا مثيرًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اعتبر "فيتوريا" مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، مواجهة التعاون في نهائي كأس السوبر مساء الغد بطولة مهمة.

وقال في المؤتمر الصحفي: "المباراةُ مباراةُ بطولة بين فريقين جيدين، وحضرنا من أجل الفوز بالكأس، وجاهزون للمباراة بكل ظروفها".

وأضاف: أتوقع أن تكون مباراة مثيرة؛ لأنها بين فريقين يلعبان بطريقة مختلفة، ومن يصعّب المباراة على الفريق الآخر هو من سينتصر.

وعن خسارة النصر لسبع نهائيات في العقد السابق وهل يقلقه قال: "كرة القدم وليدة اللحظة، وليس لنا علاقة بالتاريخ والإحصائيات السابقة، وما يهمني هو الفريق المقابل وكيف ننتصر عليه؛ لذا يجب أن نلعب بالرأس والروح لتحقيق الكأس".

وعن خطته لمباراة الغد قال: "نحن دائمًا نلعب بنفس الطريقة، ونخوض كل مباراة كأنها نهائيٌّ، لدينا احترام لكل خصم نلعب معه، ولا يقلقني مستوى الفريق المقابل بقدر ما يُقلقني مستوى فريقي، وكيف سيظهر في المباراة، ونحن نعرف التعاون وطريقة لعبهم".

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