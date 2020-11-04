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مصر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

مجاهد: إجمالي المصابين بلغ  108122 بينهم 99765 متعافيًا

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 14 حالة جديدة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس الثلاثاء، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 108122 حالةً من ضمنهم 99765 حالة تم شفاؤها،

و6305 حالة وفاة.

وكشف "مجاهد" عن خروج 113 متعافيًا من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99765 حالةً.

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مصر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة
سبق

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 14 حالة جديدة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس الثلاثاء، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 108122 حالةً من ضمنهم 99765 حالة تم شفاؤها،

و6305 حالة وفاة.

وكشف "مجاهد" عن خروج 113 متعافيًا من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99765 حالةً.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
01:56 AM

مصر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

مجاهد: إجمالي المصابين بلغ  108122 بينهم 99765 متعافيًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 14 حالة جديدة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس الثلاثاء، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 108122 حالةً من ضمنهم 99765 حالة تم شفاؤها،

و6305 حالة وفاة.

وكشف "مجاهد" عن خروج 113 متعافيًا من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99765 حالةً.

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