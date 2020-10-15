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بسبب ارتفاع إصابات "كورونا".. أسعار النفط تتهاوى

دول أوروبية أعادت فرض حظر التجول وإجراءات العزل

انخفضت أسعار النفط، الخميس، لتقلص مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة؛ إذ أدى ارتفاع جديد للإصابات بـ"كوفيد-19" في أنحاء العالم إلى تعزيز المخاوف بشأن النمو الاقتصادي وتعافي طلب الوقود.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، تعيد دول أوروبية فرض حظر التجول وإجراءات العزل العام في ظل زيادة حالات الإصابة الجديدة بـ"كورونا".

وتتأهب الهند، التي في سبيلها لتجاوز الولايات المتحدة بأكبر حالات إصابة بكوفيد-19 في العالم، لزيادة الإصابات في الأسابيع المقبلة مع اقتراب موسم عطلات رئيسي، والهند ثالث أكبر مستهلك للخام في العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا أو ما يعادل 0.7% إلى 43.04 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش؛ بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتًا أو ما يعادل 0.6% إلى 40.80 دولارًا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، أمس: إن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا قد تعرقل مساعي المنتجين لتحقيق توازن في السوق.

وارتفع برنت في وقت سابق 0.4% وخام غرب تكساس 0.6%، ليواصلا مكاسب حققاها في جلسة أمس، بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي.

وقال معهد البترول الأمريكي: إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت في الأسبوع المنتهي في التاسع من أكتوبر، بحسب تقرير صادر بعد إغلاق السوق.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها الأسبوعية، الخميس، بعد يوم من الموعد الطبيعي عقب عطلة عامة.

وقال مصدران بـ"أوبك+" قبل اجتماع لجنة فنية تابعة للمجموعة، الخميس، لمراجعة الوضع في سوق النفط: إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها، التكتل المعروف بـ"أوبك+"، سجلوا معدل امتثال 102% باتفاقهم لخفض إمدادات النفط في سبتمبر.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بسبب ارتفاع إصابات "كورونا".. أسعار النفط تتهاوى
سبق

انخفضت أسعار النفط، الخميس، لتقلص مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة؛ إذ أدى ارتفاع جديد للإصابات بـ"كوفيد-19" في أنحاء العالم إلى تعزيز المخاوف بشأن النمو الاقتصادي وتعافي طلب الوقود.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، تعيد دول أوروبية فرض حظر التجول وإجراءات العزل العام في ظل زيادة حالات الإصابة الجديدة بـ"كورونا".

وتتأهب الهند، التي في سبيلها لتجاوز الولايات المتحدة بأكبر حالات إصابة بكوفيد-19 في العالم، لزيادة الإصابات في الأسابيع المقبلة مع اقتراب موسم عطلات رئيسي، والهند ثالث أكبر مستهلك للخام في العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا أو ما يعادل 0.7% إلى 43.04 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش؛ بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتًا أو ما يعادل 0.6% إلى 40.80 دولارًا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، أمس: إن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا قد تعرقل مساعي المنتجين لتحقيق توازن في السوق.

وارتفع برنت في وقت سابق 0.4% وخام غرب تكساس 0.6%، ليواصلا مكاسب حققاها في جلسة أمس، بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي.

وقال معهد البترول الأمريكي: إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت في الأسبوع المنتهي في التاسع من أكتوبر، بحسب تقرير صادر بعد إغلاق السوق.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها الأسبوعية، الخميس، بعد يوم من الموعد الطبيعي عقب عطلة عامة.

وقال مصدران بـ"أوبك+" قبل اجتماع لجنة فنية تابعة للمجموعة، الخميس، لمراجعة الوضع في سوق النفط: إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها، التكتل المعروف بـ"أوبك+"، سجلوا معدل امتثال 102% باتفاقهم لخفض إمدادات النفط في سبتمبر.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
12:27 PM

بسبب ارتفاع إصابات "كورونا".. أسعار النفط تتهاوى

دول أوروبية أعادت فرض حظر التجول وإجراءات العزل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انخفضت أسعار النفط، الخميس، لتقلص مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة؛ إذ أدى ارتفاع جديد للإصابات بـ"كوفيد-19" في أنحاء العالم إلى تعزيز المخاوف بشأن النمو الاقتصادي وتعافي طلب الوقود.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، تعيد دول أوروبية فرض حظر التجول وإجراءات العزل العام في ظل زيادة حالات الإصابة الجديدة بـ"كورونا".

وتتأهب الهند، التي في سبيلها لتجاوز الولايات المتحدة بأكبر حالات إصابة بكوفيد-19 في العالم، لزيادة الإصابات في الأسابيع المقبلة مع اقتراب موسم عطلات رئيسي، والهند ثالث أكبر مستهلك للخام في العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا أو ما يعادل 0.7% إلى 43.04 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش؛ بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتًا أو ما يعادل 0.6% إلى 40.80 دولارًا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، أمس: إن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا قد تعرقل مساعي المنتجين لتحقيق توازن في السوق.

وارتفع برنت في وقت سابق 0.4% وخام غرب تكساس 0.6%، ليواصلا مكاسب حققاها في جلسة أمس، بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي.

وقال معهد البترول الأمريكي: إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت في الأسبوع المنتهي في التاسع من أكتوبر، بحسب تقرير صادر بعد إغلاق السوق.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها الأسبوعية، الخميس، بعد يوم من الموعد الطبيعي عقب عطلة عامة.

وقال مصدران بـ"أوبك+" قبل اجتماع لجنة فنية تابعة للمجموعة، الخميس، لمراجعة الوضع في سوق النفط: إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها، التكتل المعروف بـ"أوبك+"، سجلوا معدل امتثال 102% باتفاقهم لخفض إمدادات النفط في سبتمبر.

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