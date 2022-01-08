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انطلاق حملة سعودية لدعم محاربي السرطان وذويهم في جدة

عُرفت قصة "هبة عريف" مع المرض على مدى 4 سنوات قبل وفاتها

شهدت جدة انطلاق مبادرة "heba joyful" إهداء للمحاربة الراحلة هبة بنت محمد خضر عريف، و"هبة" هي الوردة المزهرة التي تساقطت أوراقها يوما تلو الآخر، وهي المحاربة الشجاعة لسرطان القولون، حيث أصيبت بالسرطان وهي في عمر ٢٦ عاماً وتوفت وهي في عمر الـ ٣٠ عاماً.

وتعد مبادرة "heba joyful" التي تهدف لدعم محاربي السرطان وذويهم لكي تكون النقطة التحولية في حياتهم في شتى المجالات، كما تهدف إلى التوعية المجتمعية بالتعريف عن أنواع السرطانات والتوعية المجتمعية.

وقد افتتحت الحملة بحضور نخبة من الأطباء والأخصائيين والسفراء ومحاربي السرطان المتعافين من مختلف دول الخليج.
تضمنت الحملة التي انطلقت من مقر كلية الهندسة بجامعة الأعمال والتكنولوجيا في ذهبان، عدة مبادرات تهدف الى دعم محاربي السرطان من الناحية النفسية والجسدية والمعنوية والمادية، أبرزها برنامج "بودكاست هبة" الذي يهتم بتوجيه رسائل الى محاربي السرطان وذويهم بمشاركة الخبراء والشخصيات الاجتماعية والمتعافين من المرض، إضافة إلى (متجر هبة) الذي يهتم بإبراز صفات المحاربة الراحلة بمشاركة خطاطين عالمين ومحليين، بالتعاون مع شركات محلية لإنتاجها لقطع فنية فريدة، يذهب جميع ريعها إلى الجمعية الخيرية السعودية لمكافحة السرطان.

وقدمت مؤسسة الحملة المهندسة رغد علوي الصافي في الحرم الجامعي وعبر البث المباشر، عرضًا لافتاً بدأ بحكاية المحاربة الراحلة هبة عريف التي صارعت المرض لعدة سنوات، وكشفت عن مبادرات الحملة، ودشنت أول حلقة من (بودكاست هبة) بعنوان "سرطان القولون" قدمتها طالبة هندسة البرمجيات أبرار حسين، وتحدث خلالها استشاري أمراض الجهاز الهضمي وزراعة الكبد الدكتور معتز الهاشم، ثم جرى تدشين متجر هبة الإلكتروني، واختتم البرنامج بتكريم رئيس جامعة الأعمال الدكتور أسامة الجنادي للداعمين والمشاركين.


وتجول رئيس الجامعة ووكيلها والضيوف في متجر هبة بالحرم الجامعي، وقدمت له مؤسِسة الحملة المهندسة رغد علوي الصافي نبذة عن القطع الفنية محدودة الإصدار بالتشارك مع الخطاط عبدالرحمن الشاهد، مشيدة بالدعم الكبير الذي وجدته من مسؤولي جامعة الأعمال، وعلى رأسهم الجنادي وباعيسى، والدكتورة وئام تونسي، والدكتور محمد خوج، وكافة المسؤولين، مشددة على أن الحملة ستكون نقطة تحول مهمة في حياة الكثير من محاربي السرطان داخل السعودية وخارجها.

وأكد رئيس جامعة الأعمال الدكتور أسامة الجنادي، أن الحملة تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للجامعة ودورها المجتمعي، مشيراً بأن المناسبة حظيت برعاية رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، وشهدت حضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمود باعيسى، وأعضاء هيئة التدريس وإعلاميين وعدد من الشخصيات البارزة في المجتمع من مختلف القطاعات من أنحاء دول الخليج في حرم الجامعة وعبر البث المباشر، في تأكيد على أهمية مشاركة الجامعة في دعم محاربي السرطان، وجميع الفئات التي تحتاج إلى المساعدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق حملة سعودية لدعم محاربي السرطان وذويهم في جدة
سبق

شهدت جدة انطلاق مبادرة "heba joyful" إهداء للمحاربة الراحلة هبة بنت محمد خضر عريف، و"هبة" هي الوردة المزهرة التي تساقطت أوراقها يوما تلو الآخر، وهي المحاربة الشجاعة لسرطان القولون، حيث أصيبت بالسرطان وهي في عمر ٢٦ عاماً وتوفت وهي في عمر الـ ٣٠ عاماً.

وتعد مبادرة "heba joyful" التي تهدف لدعم محاربي السرطان وذويهم لكي تكون النقطة التحولية في حياتهم في شتى المجالات، كما تهدف إلى التوعية المجتمعية بالتعريف عن أنواع السرطانات والتوعية المجتمعية.

وقد افتتحت الحملة بحضور نخبة من الأطباء والأخصائيين والسفراء ومحاربي السرطان المتعافين من مختلف دول الخليج.
تضمنت الحملة التي انطلقت من مقر كلية الهندسة بجامعة الأعمال والتكنولوجيا في ذهبان، عدة مبادرات تهدف الى دعم محاربي السرطان من الناحية النفسية والجسدية والمعنوية والمادية، أبرزها برنامج "بودكاست هبة" الذي يهتم بتوجيه رسائل الى محاربي السرطان وذويهم بمشاركة الخبراء والشخصيات الاجتماعية والمتعافين من المرض، إضافة إلى (متجر هبة) الذي يهتم بإبراز صفات المحاربة الراحلة بمشاركة خطاطين عالمين ومحليين، بالتعاون مع شركات محلية لإنتاجها لقطع فنية فريدة، يذهب جميع ريعها إلى الجمعية الخيرية السعودية لمكافحة السرطان.

وقدمت مؤسسة الحملة المهندسة رغد علوي الصافي في الحرم الجامعي وعبر البث المباشر، عرضًا لافتاً بدأ بحكاية المحاربة الراحلة هبة عريف التي صارعت المرض لعدة سنوات، وكشفت عن مبادرات الحملة، ودشنت أول حلقة من (بودكاست هبة) بعنوان "سرطان القولون" قدمتها طالبة هندسة البرمجيات أبرار حسين، وتحدث خلالها استشاري أمراض الجهاز الهضمي وزراعة الكبد الدكتور معتز الهاشم، ثم جرى تدشين متجر هبة الإلكتروني، واختتم البرنامج بتكريم رئيس جامعة الأعمال الدكتور أسامة الجنادي للداعمين والمشاركين.


وتجول رئيس الجامعة ووكيلها والضيوف في متجر هبة بالحرم الجامعي، وقدمت له مؤسِسة الحملة المهندسة رغد علوي الصافي نبذة عن القطع الفنية محدودة الإصدار بالتشارك مع الخطاط عبدالرحمن الشاهد، مشيدة بالدعم الكبير الذي وجدته من مسؤولي جامعة الأعمال، وعلى رأسهم الجنادي وباعيسى، والدكتورة وئام تونسي، والدكتور محمد خوج، وكافة المسؤولين، مشددة على أن الحملة ستكون نقطة تحول مهمة في حياة الكثير من محاربي السرطان داخل السعودية وخارجها.

وأكد رئيس جامعة الأعمال الدكتور أسامة الجنادي، أن الحملة تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للجامعة ودورها المجتمعي، مشيراً بأن المناسبة حظيت برعاية رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، وشهدت حضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمود باعيسى، وأعضاء هيئة التدريس وإعلاميين وعدد من الشخصيات البارزة في المجتمع من مختلف القطاعات من أنحاء دول الخليج في حرم الجامعة وعبر البث المباشر، في تأكيد على أهمية مشاركة الجامعة في دعم محاربي السرطان، وجميع الفئات التي تحتاج إلى المساعدة.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
07:16 PM

انطلاق حملة سعودية لدعم محاربي السرطان وذويهم في جدة

عُرفت قصة "هبة عريف" مع المرض على مدى 4 سنوات قبل وفاتها

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عبدالله الراجحي - جدة
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شهدت جدة انطلاق مبادرة "heba joyful" إهداء للمحاربة الراحلة هبة بنت محمد خضر عريف، و"هبة" هي الوردة المزهرة التي تساقطت أوراقها يوما تلو الآخر، وهي المحاربة الشجاعة لسرطان القولون، حيث أصيبت بالسرطان وهي في عمر ٢٦ عاماً وتوفت وهي في عمر الـ ٣٠ عاماً.

وتعد مبادرة "heba joyful" التي تهدف لدعم محاربي السرطان وذويهم لكي تكون النقطة التحولية في حياتهم في شتى المجالات، كما تهدف إلى التوعية المجتمعية بالتعريف عن أنواع السرطانات والتوعية المجتمعية.

وقد افتتحت الحملة بحضور نخبة من الأطباء والأخصائيين والسفراء ومحاربي السرطان المتعافين من مختلف دول الخليج.
تضمنت الحملة التي انطلقت من مقر كلية الهندسة بجامعة الأعمال والتكنولوجيا في ذهبان، عدة مبادرات تهدف الى دعم محاربي السرطان من الناحية النفسية والجسدية والمعنوية والمادية، أبرزها برنامج "بودكاست هبة" الذي يهتم بتوجيه رسائل الى محاربي السرطان وذويهم بمشاركة الخبراء والشخصيات الاجتماعية والمتعافين من المرض، إضافة إلى (متجر هبة) الذي يهتم بإبراز صفات المحاربة الراحلة بمشاركة خطاطين عالمين ومحليين، بالتعاون مع شركات محلية لإنتاجها لقطع فنية فريدة، يذهب جميع ريعها إلى الجمعية الخيرية السعودية لمكافحة السرطان.

وقدمت مؤسسة الحملة المهندسة رغد علوي الصافي في الحرم الجامعي وعبر البث المباشر، عرضًا لافتاً بدأ بحكاية المحاربة الراحلة هبة عريف التي صارعت المرض لعدة سنوات، وكشفت عن مبادرات الحملة، ودشنت أول حلقة من (بودكاست هبة) بعنوان "سرطان القولون" قدمتها طالبة هندسة البرمجيات أبرار حسين، وتحدث خلالها استشاري أمراض الجهاز الهضمي وزراعة الكبد الدكتور معتز الهاشم، ثم جرى تدشين متجر هبة الإلكتروني، واختتم البرنامج بتكريم رئيس جامعة الأعمال الدكتور أسامة الجنادي للداعمين والمشاركين.


وتجول رئيس الجامعة ووكيلها والضيوف في متجر هبة بالحرم الجامعي، وقدمت له مؤسِسة الحملة المهندسة رغد علوي الصافي نبذة عن القطع الفنية محدودة الإصدار بالتشارك مع الخطاط عبدالرحمن الشاهد، مشيدة بالدعم الكبير الذي وجدته من مسؤولي جامعة الأعمال، وعلى رأسهم الجنادي وباعيسى، والدكتورة وئام تونسي، والدكتور محمد خوج، وكافة المسؤولين، مشددة على أن الحملة ستكون نقطة تحول مهمة في حياة الكثير من محاربي السرطان داخل السعودية وخارجها.

وأكد رئيس جامعة الأعمال الدكتور أسامة الجنادي، أن الحملة تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للجامعة ودورها المجتمعي، مشيراً بأن المناسبة حظيت برعاية رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، وشهدت حضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمود باعيسى، وأعضاء هيئة التدريس وإعلاميين وعدد من الشخصيات البارزة في المجتمع من مختلف القطاعات من أنحاء دول الخليج في حرم الجامعة وعبر البث المباشر، في تأكيد على أهمية مشاركة الجامعة في دعم محاربي السرطان، وجميع الفئات التي تحتاج إلى المساعدة.

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