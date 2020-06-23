"تقني مكة" يفتح القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة
من 27 شوال إلى 12 ذي القعدة
أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة عن فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة وذلك بدءاً من ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٠ هـ، وحتى ١٢/ ١١/ ١٤٤٠ هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي، (www.tvtc.gov.sa)، للفصل التدريبي الأول للعام ١٤٤١/١٤٤٠هـ .
وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي قائلاً: القبول سيكون بقسم تقنية الحاسب – تخصص شبكات وتخصص أنظمة شبكات وتخصص دعم فني، وقسم التقنية الميكانيكية – تخصص ميكانيكا سيارات وقسم التقنية الكهربائية – تخصص قوى كهربائية وقسم التقنية الإدارية – تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق وقسم تقنية السياحة والفندقة - تخصص فندقة وتخصص سفر وسياحة وتخصص خدمة الحج والعمرة.
وأهاب مدير القبول بجميع الراغبين الالتحاق بتخصصات الكلية بتحري الدقة في إدخال بياناتهم واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.
"تقني مكة" يفتح القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة
هادي العصيميسبق2019-06-22
أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة عن فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة وذلك بدءاً من ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٠ هـ، وحتى ١٢/ ١١/ ١٤٤٠ هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي، (www.tvtc.gov.sa)، للفصل التدريبي الأول للعام ١٤٤١/١٤٤٠هـ .
وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي قائلاً: القبول سيكون بقسم تقنية الحاسب – تخصص شبكات وتخصص أنظمة شبكات وتخصص دعم فني، وقسم التقنية الميكانيكية – تخصص ميكانيكا سيارات وقسم التقنية الكهربائية – تخصص قوى كهربائية وقسم التقنية الإدارية – تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق وقسم تقنية السياحة والفندقة - تخصص فندقة وتخصص سفر وسياحة وتخصص خدمة الحج والعمرة.
وأهاب مدير القبول بجميع الراغبين الالتحاق بتخصصات الكلية بتحري الدقة في إدخال بياناتهم واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.
22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
07:30 PM
"تقني مكة" يفتح القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة
أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة عن فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة وذلك بدءاً من ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٠ هـ، وحتى ١٢/ ١١/ ١٤٤٠ هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي، (www.tvtc.gov.sa)، للفصل التدريبي الأول للعام ١٤٤١/١٤٤٠هـ .
وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي قائلاً: القبول سيكون بقسم تقنية الحاسب – تخصص شبكات وتخصص أنظمة شبكات وتخصص دعم فني، وقسم التقنية الميكانيكية – تخصص ميكانيكا سيارات وقسم التقنية الكهربائية – تخصص قوى كهربائية وقسم التقنية الإدارية – تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق وقسم تقنية السياحة والفندقة - تخصص فندقة وتخصص سفر وسياحة وتخصص خدمة الحج والعمرة.
وأهاب مدير القبول بجميع الراغبين الالتحاق بتخصصات الكلية بتحري الدقة في إدخال بياناتهم واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.