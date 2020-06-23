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"تقني مكة" يفتح القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة

من 27 شوال إلى 12 ذي القعدة

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة عن فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة وذلك بدءاً من ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٠ هـ، وحتى ١٢/ ١١/ ١٤٤٠ هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي، (www.tvtc.gov.sa)، للفصل التدريبي الأول للعام ١٤٤١/١٤٤٠هـ .

وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي قائلاً: القبول سيكون بقسم تقنية الحاسب – تخصص شبكات وتخصص أنظمة شبكات وتخصص دعم فني، وقسم التقنية الميكانيكية – تخصص ميكانيكا سيارات وقسم التقنية الكهربائية – تخصص قوى كهربائية وقسم التقنية الإدارية – تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق وقسم تقنية السياحة والفندقة - تخصص فندقة وتخصص سفر وسياحة وتخصص خدمة الحج والعمرة.

وأهاب مدير القبول بجميع الراغبين الالتحاق بتخصصات الكلية بتحري الدقة في إدخال بياناتهم واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.

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"تقني مكة" يفتح القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة
سبق

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة عن فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة وذلك بدءاً من ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٠ هـ، وحتى ١٢/ ١١/ ١٤٤٠ هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي، (www.tvtc.gov.sa)، للفصل التدريبي الأول للعام ١٤٤١/١٤٤٠هـ .

وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي قائلاً: القبول سيكون بقسم تقنية الحاسب – تخصص شبكات وتخصص أنظمة شبكات وتخصص دعم فني، وقسم التقنية الميكانيكية – تخصص ميكانيكا سيارات وقسم التقنية الكهربائية – تخصص قوى كهربائية وقسم التقنية الإدارية – تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق وقسم تقنية السياحة والفندقة - تخصص فندقة وتخصص سفر وسياحة وتخصص خدمة الحج والعمرة.

وأهاب مدير القبول بجميع الراغبين الالتحاق بتخصصات الكلية بتحري الدقة في إدخال بياناتهم واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
07:30 PM

"تقني مكة" يفتح القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة

من 27 شوال إلى 12 ذي القعدة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
3,815

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة عن فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة وذلك بدءاً من ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٠ هـ، وحتى ١٢/ ١١/ ١٤٤٠ هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي، (www.tvtc.gov.sa)، للفصل التدريبي الأول للعام ١٤٤١/١٤٤٠هـ .

وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي قائلاً: القبول سيكون بقسم تقنية الحاسب – تخصص شبكات وتخصص أنظمة شبكات وتخصص دعم فني، وقسم التقنية الميكانيكية – تخصص ميكانيكا سيارات وقسم التقنية الكهربائية – تخصص قوى كهربائية وقسم التقنية الإدارية – تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق وقسم تقنية السياحة والفندقة - تخصص فندقة وتخصص سفر وسياحة وتخصص خدمة الحج والعمرة.

وأهاب مدير القبول بجميع الراغبين الالتحاق بتخصصات الكلية بتحري الدقة في إدخال بياناتهم واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.

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