بعد ودية جنوب إفريقيا .. الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد ، تدريباته بعد المباراة الودية أمس السبت أمام ضيفه منتخب جنوب إفريقيا، وذلك ضمن المعسكر الإعدادي بمدينة جدة والمقام في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر انطلاقها أواخر شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، أدى اللاعبون خلالها مرانًا استرجاعيًا، تلاه مران خفيف بالكرة.

ويواصل المنتخب السعودي مساء غدٍ الاثنين تدريباته ضمن معسكره بجدة، قبل مواجهة منتخب جنوب إفريقيا مجددًا مساء يوم الثلاثاء في ختام المعسكر.



يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.