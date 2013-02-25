النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نهائيات "يورو 2020" قد تقام في دولة واحدة بدلاً من 12 مدينة

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس أنه من المحتمل جداً أن تقام بطولة أوروبا المؤجلة "يورو 2020" في إنكلترا فقط.

وذكرت التقارير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعمل على اختيار دولة واحدة لاستضافة البطولة القارية.

ويعتقد أصحاب القرار في الاتحاد القاري "يويفا" أن إنكلترا هي المرشحة الأبرز لاحتضان اليورو على أن يتخذ القرار النهائي منتصف شهر أبريل المقبل.

وكان من المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية، في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو عام 2020، في 12 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالاً بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة، لكن انتشار فيروس كورونا المستجد دفع إلى تأجيلها حتى الصيف المقبل، وتحديداً بالفترة بين 11 يونيو و11 يوليو 2021.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
نهائيات "يورو 2020" قد تقام في دولة واحدة بدلاً من 12 مدينة
سبق

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس أنه من المحتمل جداً أن تقام بطولة أوروبا المؤجلة "يورو 2020" في إنكلترا فقط.

وذكرت التقارير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعمل على اختيار دولة واحدة لاستضافة البطولة القارية.

ويعتقد أصحاب القرار في الاتحاد القاري "يويفا" أن إنكلترا هي المرشحة الأبرز لاحتضان اليورو على أن يتخذ القرار النهائي منتصف شهر أبريل المقبل.

وكان من المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية، في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو عام 2020، في 12 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالاً بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة، لكن انتشار فيروس كورونا المستجد دفع إلى تأجيلها حتى الصيف المقبل، وتحديداً بالفترة بين 11 يونيو و11 يوليو 2021.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
08:46 PM

نهائيات "يورو 2020" قد تقام في دولة واحدة بدلاً من 12 مدينة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
567

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس أنه من المحتمل جداً أن تقام بطولة أوروبا المؤجلة "يورو 2020" في إنكلترا فقط.

وذكرت التقارير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعمل على اختيار دولة واحدة لاستضافة البطولة القارية.

ويعتقد أصحاب القرار في الاتحاد القاري "يويفا" أن إنكلترا هي المرشحة الأبرز لاحتضان اليورو على أن يتخذ القرار النهائي منتصف شهر أبريل المقبل.

وكان من المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية، في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو عام 2020، في 12 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالاً بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة، لكن انتشار فيروس كورونا المستجد دفع إلى تأجيلها حتى الصيف المقبل، وتحديداً بالفترة بين 11 يونيو و11 يوليو 2021.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,465
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,773
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,266
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,816

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة