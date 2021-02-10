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13 نزيلًا بملاحظة الطائف ينضمون لبرنامج العلاج من التدخين

بعد حضورهم اللقاء التثقيفي والعلاجي لـ"كفى"

أعلن 13 نزيلًا بدار الملاحظة الاجتماعية بالطائف، رغبتهم في الإقلاع عن التدخين، بعد حضورهم اللقاء التثقيفي والعلاجي الذي قدمه فريق جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمقر عيادة الدار، ضمن برنامج إدارة نقية.

وقال مدير "كفى" بالطائف عادل رشيد: إن البرنامج استهدف موظفي الدار والنزلاء من الأحداث.

وأضاف: كما تم الاتفاق مع الدار بإقامة ٢٠ لقاء على مدار العام، لحجم التفاعل والتجاوب مع البرنامج من المستفيدين.

وشكر "رشيد" إدارة دار الملاحظة الاجتماعية بالطائف على تجاوبهم مع الجمعية وحرصهم على إقامة البرنامج وتيسير جميع السبل لفريق "كفى" لأداء رسالته السامية المتمثلة في التوعية بأخطار السموم ومكافحتها.

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13 نزيلًا بملاحظة الطائف ينضمون لبرنامج العلاج من التدخين
سبق

أعلن 13 نزيلًا بدار الملاحظة الاجتماعية بالطائف، رغبتهم في الإقلاع عن التدخين، بعد حضورهم اللقاء التثقيفي والعلاجي الذي قدمه فريق جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمقر عيادة الدار، ضمن برنامج إدارة نقية.

وقال مدير "كفى" بالطائف عادل رشيد: إن البرنامج استهدف موظفي الدار والنزلاء من الأحداث.

وأضاف: كما تم الاتفاق مع الدار بإقامة ٢٠ لقاء على مدار العام، لحجم التفاعل والتجاوب مع البرنامج من المستفيدين.

وشكر "رشيد" إدارة دار الملاحظة الاجتماعية بالطائف على تجاوبهم مع الجمعية وحرصهم على إقامة البرنامج وتيسير جميع السبل لفريق "كفى" لأداء رسالته السامية المتمثلة في التوعية بأخطار السموم ومكافحتها.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
06:13 PM

13 نزيلًا بملاحظة الطائف ينضمون لبرنامج العلاج من التدخين

بعد حضورهم اللقاء التثقيفي والعلاجي لـ"كفى"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أعلن 13 نزيلًا بدار الملاحظة الاجتماعية بالطائف، رغبتهم في الإقلاع عن التدخين، بعد حضورهم اللقاء التثقيفي والعلاجي الذي قدمه فريق جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمقر عيادة الدار، ضمن برنامج إدارة نقية.

وقال مدير "كفى" بالطائف عادل رشيد: إن البرنامج استهدف موظفي الدار والنزلاء من الأحداث.

وأضاف: كما تم الاتفاق مع الدار بإقامة ٢٠ لقاء على مدار العام، لحجم التفاعل والتجاوب مع البرنامج من المستفيدين.

وشكر "رشيد" إدارة دار الملاحظة الاجتماعية بالطائف على تجاوبهم مع الجمعية وحرصهم على إقامة البرنامج وتيسير جميع السبل لفريق "كفى" لأداء رسالته السامية المتمثلة في التوعية بأخطار السموم ومكافحتها.

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