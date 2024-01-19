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بالفيديو .. حريق بمطبخ دار الحماية الاجتماعية في جازان.. ولا إصابات

تسببت في أضرار مادية.. والدفاع المدني تدخَّل لاتخاذ الإجراءات النظامية

اشتعلت النيران عصر أمس السبت في دار الحماية الاجتماعية بمنطقة جازان، وتسببت في أضرار مادية، فيما نجت النزيلات، وباشرت الجهات المعنية.

وكشفت مصادر لـ"سبق" عن احتراق المطبخ الخاص بدار الحماية الاجتماعية الخاص بالنزيلات، وتدخُّل الدفاع المدني لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وطالبت المصادر الجهات المعنية بالتدخل لمتابعة تقيُّد الدار بأنظمة السلامة بعمل تمديدات للغاز المركزي، وبقية اشتراطات السلامة. مبينة أن المبنى تم استئجاره حديثًا لمؤسسة رعاية الفتيات ودار الحماية الاجتماعية للنساء، على الرغم من وجود مبنى للأولى قيد الإنشاء منذ سنوات، تجاوزت مدة المشروع، ولم ينتهِ إنشاؤه.

حريق دار الحماية الاجتماعية بجازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. حريق بمطبخ دار الحماية الاجتماعية في جازان.. ولا إصابات
سبق

اشتعلت النيران عصر أمس السبت في دار الحماية الاجتماعية بمنطقة جازان، وتسببت في أضرار مادية، فيما نجت النزيلات، وباشرت الجهات المعنية.

وكشفت مصادر لـ"سبق" عن احتراق المطبخ الخاص بدار الحماية الاجتماعية الخاص بالنزيلات، وتدخُّل الدفاع المدني لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وطالبت المصادر الجهات المعنية بالتدخل لمتابعة تقيُّد الدار بأنظمة السلامة بعمل تمديدات للغاز المركزي، وبقية اشتراطات السلامة. مبينة أن المبنى تم استئجاره حديثًا لمؤسسة رعاية الفتيات ودار الحماية الاجتماعية للنساء، على الرغم من وجود مبنى للأولى قيد الإنشاء منذ سنوات، تجاوزت مدة المشروع، ولم ينتهِ إنشاؤه.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
01:08 AM

بالفيديو .. حريق بمطبخ دار الحماية الاجتماعية في جازان.. ولا إصابات

تسببت في أضرار مادية.. والدفاع المدني تدخَّل لاتخاذ الإجراءات النظامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اشتعلت النيران عصر أمس السبت في دار الحماية الاجتماعية بمنطقة جازان، وتسببت في أضرار مادية، فيما نجت النزيلات، وباشرت الجهات المعنية.

وكشفت مصادر لـ"سبق" عن احتراق المطبخ الخاص بدار الحماية الاجتماعية الخاص بالنزيلات، وتدخُّل الدفاع المدني لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وطالبت المصادر الجهات المعنية بالتدخل لمتابعة تقيُّد الدار بأنظمة السلامة بعمل تمديدات للغاز المركزي، وبقية اشتراطات السلامة. مبينة أن المبنى تم استئجاره حديثًا لمؤسسة رعاية الفتيات ودار الحماية الاجتماعية للنساء، على الرغم من وجود مبنى للأولى قيد الإنشاء منذ سنوات، تجاوزت مدة المشروع، ولم ينتهِ إنشاؤه.

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