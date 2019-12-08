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الهند.. حريق مصنع يودي بحياة 30 شخصًا

قائد الإطفاء: "قمنا بإنقاذ أكثر من 50 عاملًا

قُتل 30 شخصًا على الأقل، جراء اندلاع حريق في مصنع في العاصمة الهندية نيودلهي، الأحد، حسبما أفادت الشرطة الهندية.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، تخشى الشرطة الهندية من ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 30 شخصًا.

وشب الحريق صباحًا في الحي القديم في المدينة؛ حيث توجد الكثير من المصانع الصغيرة ومستودعات التخزين.

وقال سونيا تشودري، نائب قائد جهاز الإطفاء في نيودلهي: "قمنا بإنقاذ أكثر من 50 شخصًا".

الهند حريق مصنع

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الهند.. حريق مصنع يودي بحياة 30 شخصًا
سبق

قُتل 30 شخصًا على الأقل، جراء اندلاع حريق في مصنع في العاصمة الهندية نيودلهي، الأحد، حسبما أفادت الشرطة الهندية.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، تخشى الشرطة الهندية من ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 30 شخصًا.

وشب الحريق صباحًا في الحي القديم في المدينة؛ حيث توجد الكثير من المصانع الصغيرة ومستودعات التخزين.

وقال سونيا تشودري، نائب قائد جهاز الإطفاء في نيودلهي: "قمنا بإنقاذ أكثر من 50 شخصًا".

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
08:28 AM

الهند.. حريق مصنع يودي بحياة 30 شخصًا

قائد الإطفاء: "قمنا بإنقاذ أكثر من 50 عاملًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 30 شخصًا على الأقل، جراء اندلاع حريق في مصنع في العاصمة الهندية نيودلهي، الأحد، حسبما أفادت الشرطة الهندية.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، تخشى الشرطة الهندية من ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 30 شخصًا.

وشب الحريق صباحًا في الحي القديم في المدينة؛ حيث توجد الكثير من المصانع الصغيرة ومستودعات التخزين.

وقال سونيا تشودري، نائب قائد جهاز الإطفاء في نيودلهي: "قمنا بإنقاذ أكثر من 50 شخصًا".

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