النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"لا يتمتع بحصانة رئاسية".. قاض يقرر محاكمة "ترامب" لدوره في اقتحام الكونجرس

لفت إلى أن خطاب الرئيس السابق لأنصاره تضمن دعوة للتحرك الجماعي

قرر قاض في واشنطن السماح بمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ على خلفية دوره في هجوم أنصاره على الكابيتول، مؤكدًا أن "ترامب" لا يتمتع بحصانة رئاسية في هذه القضية؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم "السبت".

وقال القاضي: "إن أفعال ترامب في ذلك اليوم كانت أعمالًا غير رسمية، تتعلق كليًا بمساعيه للبقاء في المنصب لولاية ثانية، وهو لا يدخل في نطاق الحصانة الرئاسية".

وأضاف القاضي في تقريره الذي جاء في 112 صفحة: "إن حرمان رئيس الحصانة من أضرار مدنية ليس بالخطوة البسيطة، وإن المحكمة تدرك جيدًا خطورة القرار".

وبين أن خطاب "ترامب" الموجه لآلاف من أنصاره الذين احتشدوا في واشنطن قبل الهجوم يمكن بشكل معقول اعتباره دعوة لتحرك جماعي.

بعد وقت قصير على مخاطبة "ترامب" أنصاره، نزل حشد يرفع أعلامًا كتب عليها: "ترامب 2020" إلى حديقة ناشونال مول، وصولًا إلى مقر الكونجرس الأمريكي، واقتحم المئات منهم مبنى الكابيتول.

والرئيس السابق مُستهدف بثلاث دعاوى قضائية تحمله مسؤولية أحداث الكابيتول.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"لا يتمتع بحصانة رئاسية".. قاض يقرر محاكمة "ترامب" لدوره في اقتحام الكونجرس
سبق

قرر قاض في واشنطن السماح بمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ على خلفية دوره في هجوم أنصاره على الكابيتول، مؤكدًا أن "ترامب" لا يتمتع بحصانة رئاسية في هذه القضية؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم "السبت".

وقال القاضي: "إن أفعال ترامب في ذلك اليوم كانت أعمالًا غير رسمية، تتعلق كليًا بمساعيه للبقاء في المنصب لولاية ثانية، وهو لا يدخل في نطاق الحصانة الرئاسية".

وأضاف القاضي في تقريره الذي جاء في 112 صفحة: "إن حرمان رئيس الحصانة من أضرار مدنية ليس بالخطوة البسيطة، وإن المحكمة تدرك جيدًا خطورة القرار".

وبين أن خطاب "ترامب" الموجه لآلاف من أنصاره الذين احتشدوا في واشنطن قبل الهجوم يمكن بشكل معقول اعتباره دعوة لتحرك جماعي.

بعد وقت قصير على مخاطبة "ترامب" أنصاره، نزل حشد يرفع أعلامًا كتب عليها: "ترامب 2020" إلى حديقة ناشونال مول، وصولًا إلى مقر الكونجرس الأمريكي، واقتحم المئات منهم مبنى الكابيتول.

والرئيس السابق مُستهدف بثلاث دعاوى قضائية تحمله مسؤولية أحداث الكابيتول.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
03:30 PM

"لا يتمتع بحصانة رئاسية".. قاض يقرر محاكمة "ترامب" لدوره في اقتحام الكونجرس

لفت إلى أن خطاب الرئيس السابق لأنصاره تضمن دعوة للتحرك الجماعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,886

قرر قاض في واشنطن السماح بمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ على خلفية دوره في هجوم أنصاره على الكابيتول، مؤكدًا أن "ترامب" لا يتمتع بحصانة رئاسية في هذه القضية؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم "السبت".

وقال القاضي: "إن أفعال ترامب في ذلك اليوم كانت أعمالًا غير رسمية، تتعلق كليًا بمساعيه للبقاء في المنصب لولاية ثانية، وهو لا يدخل في نطاق الحصانة الرئاسية".

وأضاف القاضي في تقريره الذي جاء في 112 صفحة: "إن حرمان رئيس الحصانة من أضرار مدنية ليس بالخطوة البسيطة، وإن المحكمة تدرك جيدًا خطورة القرار".

وبين أن خطاب "ترامب" الموجه لآلاف من أنصاره الذين احتشدوا في واشنطن قبل الهجوم يمكن بشكل معقول اعتباره دعوة لتحرك جماعي.

بعد وقت قصير على مخاطبة "ترامب" أنصاره، نزل حشد يرفع أعلامًا كتب عليها: "ترامب 2020" إلى حديقة ناشونال مول، وصولًا إلى مقر الكونجرس الأمريكي، واقتحم المئات منهم مبنى الكابيتول.

والرئيس السابق مُستهدف بثلاث دعاوى قضائية تحمله مسؤولية أحداث الكابيتول.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,151
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,566
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,219
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة