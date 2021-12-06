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هل السخانات الفورية أفضل أم الأسطوانية؟ إجابة شافية من "لتبقى" لسائل

استفسار عن الأمان والسلامة مقابل الخطورة ونصيحة بالمحال المعروفة

أجاب الحساب الرسمي للحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" على استفسار مغرّد حول السخان الأفضل، مشيراً إلى أن "الفوري" هو الأكثر كفاءة.

وكتب المغرّد: "السلام عليكم.. هل السخان الفوري أمان وسلامته عالية ولا منّه خطورة؟ لأننا ما عرفنا وش الكويس فيه ناس يقولون الأسطواني وناس تقول الفوري نرجو الإفادة".

وردّ عليه الحساب، قائلاً: "عليكم السلام، السخان الفوري أكثر كفاءة، وننصح باقتناء المنتجات الأعلى جودة من المحال المعروفة والمعتمدة والابتعاد عن المنتجات الرديئة".

يشار إلى أن السخان الفوري يقوم بتسخين المياه مباشرة عند الحاجة إلى استخدامها ولا يعتمد -كالسخانات العادية- على تخزين المياه لفترة طويلة والتي قد لا يتم استهلاكها ثم يعاد تسخينها عدة مرات، وذلك يعني استهلاكاً أكبر للطاقة من دون أي مبرر، وبذلك يعد السخان الفوري الأفضل في الحفاظ على الطاقة.

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هل السخانات الفورية أفضل أم الأسطوانية؟ إجابة شافية من "لتبقى" لسائل
سبق

أجاب الحساب الرسمي للحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" على استفسار مغرّد حول السخان الأفضل، مشيراً إلى أن "الفوري" هو الأكثر كفاءة.

وكتب المغرّد: "السلام عليكم.. هل السخان الفوري أمان وسلامته عالية ولا منّه خطورة؟ لأننا ما عرفنا وش الكويس فيه ناس يقولون الأسطواني وناس تقول الفوري نرجو الإفادة".

وردّ عليه الحساب، قائلاً: "عليكم السلام، السخان الفوري أكثر كفاءة، وننصح باقتناء المنتجات الأعلى جودة من المحال المعروفة والمعتمدة والابتعاد عن المنتجات الرديئة".

يشار إلى أن السخان الفوري يقوم بتسخين المياه مباشرة عند الحاجة إلى استخدامها ولا يعتمد -كالسخانات العادية- على تخزين المياه لفترة طويلة والتي قد لا يتم استهلاكها ثم يعاد تسخينها عدة مرات، وذلك يعني استهلاكاً أكبر للطاقة من دون أي مبرر، وبذلك يعد السخان الفوري الأفضل في الحفاظ على الطاقة.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
12:51 PM

هل السخانات الفورية أفضل أم الأسطوانية؟ إجابة شافية من "لتبقى" لسائل

استفسار عن الأمان والسلامة مقابل الخطورة ونصيحة بالمحال المعروفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,794

أجاب الحساب الرسمي للحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" على استفسار مغرّد حول السخان الأفضل، مشيراً إلى أن "الفوري" هو الأكثر كفاءة.

وكتب المغرّد: "السلام عليكم.. هل السخان الفوري أمان وسلامته عالية ولا منّه خطورة؟ لأننا ما عرفنا وش الكويس فيه ناس يقولون الأسطواني وناس تقول الفوري نرجو الإفادة".

وردّ عليه الحساب، قائلاً: "عليكم السلام، السخان الفوري أكثر كفاءة، وننصح باقتناء المنتجات الأعلى جودة من المحال المعروفة والمعتمدة والابتعاد عن المنتجات الرديئة".

يشار إلى أن السخان الفوري يقوم بتسخين المياه مباشرة عند الحاجة إلى استخدامها ولا يعتمد -كالسخانات العادية- على تخزين المياه لفترة طويلة والتي قد لا يتم استهلاكها ثم يعاد تسخينها عدة مرات، وذلك يعني استهلاكاً أكبر للطاقة من دون أي مبرر، وبذلك يعد السخان الفوري الأفضل في الحفاظ على الطاقة.

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