تونس تسجّل 3751 إصابة جديدة بكورونا و2056 حالة بجنوب إفريقيا

سجّلت تونس خلال الـ 48 ساعة الماضية 3751 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و100 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 58029 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1253 شخصاً.

وسجّلت جنوب إفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2056 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد و53 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 722.000، إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19.164 حالة وفاة.