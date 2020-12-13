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نيجيريا.. عصابات مسلحة تهاجم مدرسة ثانوية وتختطف عشرات من الطلبة

إصابة ضابط في تبادل إطلاق النار

أعلنت الشرطة النيجيرية أن عصابات مسلحة ببنادق هاجمت مدرسة ثانوية في محافظة كاتسينا- شمال غرب نيجيريا، وأن العشرات من الطلبة مفقودون.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة جامبو عيسى؛ في بيان، بأن المسلحين اقتحموا مدرسة العلوم الثانوية الحكومية التي يدرس فيها 800 طالب في مقاطعة كنكرة، وأن الشرطة الموجودة في المكان تبادلت إطلاق النار معهم؛ ما سمح لبعض الطلاب بالفِرار.

وأضافت الشرطة أنها تعمل مع الجيش والقوات الجوية لتحديد عدد الطلبة المفقودين، أو الذين اختُطفوا والعثور عليهم، مشيرة إلى إصابة ضابط في تبادل إطلاق النار مع العصابة.

وتعاني محافظة كاتسينا من العصابات الإجرامية التي عادة ما تهاجم السكان المحليين وتختطفهم بغية الحصول على فدية.

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نيجيريا.. عصابات مسلحة تهاجم مدرسة ثانوية وتختطف عشرات من الطلبة
سبق

أعلنت الشرطة النيجيرية أن عصابات مسلحة ببنادق هاجمت مدرسة ثانوية في محافظة كاتسينا- شمال غرب نيجيريا، وأن العشرات من الطلبة مفقودون.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة جامبو عيسى؛ في بيان، بأن المسلحين اقتحموا مدرسة العلوم الثانوية الحكومية التي يدرس فيها 800 طالب في مقاطعة كنكرة، وأن الشرطة الموجودة في المكان تبادلت إطلاق النار معهم؛ ما سمح لبعض الطلاب بالفِرار.

وأضافت الشرطة أنها تعمل مع الجيش والقوات الجوية لتحديد عدد الطلبة المفقودين، أو الذين اختُطفوا والعثور عليهم، مشيرة إلى إصابة ضابط في تبادل إطلاق النار مع العصابة.

وتعاني محافظة كاتسينا من العصابات الإجرامية التي عادة ما تهاجم السكان المحليين وتختطفهم بغية الحصول على فدية.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
08:55 AM

نيجيريا.. عصابات مسلحة تهاجم مدرسة ثانوية وتختطف عشرات من الطلبة

إصابة ضابط في تبادل إطلاق النار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الشرطة النيجيرية أن عصابات مسلحة ببنادق هاجمت مدرسة ثانوية في محافظة كاتسينا- شمال غرب نيجيريا، وأن العشرات من الطلبة مفقودون.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة جامبو عيسى؛ في بيان، بأن المسلحين اقتحموا مدرسة العلوم الثانوية الحكومية التي يدرس فيها 800 طالب في مقاطعة كنكرة، وأن الشرطة الموجودة في المكان تبادلت إطلاق النار معهم؛ ما سمح لبعض الطلاب بالفِرار.

وأضافت الشرطة أنها تعمل مع الجيش والقوات الجوية لتحديد عدد الطلبة المفقودين، أو الذين اختُطفوا والعثور عليهم، مشيرة إلى إصابة ضابط في تبادل إطلاق النار مع العصابة.

وتعاني محافظة كاتسينا من العصابات الإجرامية التي عادة ما تهاجم السكان المحليين وتختطفهم بغية الحصول على فدية.

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