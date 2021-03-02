النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 302 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 286 خلال الـ24 ساعة الماضية

الطائف.. 9 مراكز جديدة للقاح كورونا

العمل من 4 عصراً وحتى 12 منتصف الليل

افتتحت "صحة الطائف"، يوم أمس، تسعة مراكز جديدة لتناول جرعات لقاح فيروس كورونا، لأهالي وسكان المحافظة والمحافظات المجاورة.

ويأتي هذا الافتتاح وفق خطة عمل وضعتها "صحة الطائف" في وقت سابق للتوسع في مقارّ المراكز التي تقدم لقاح "كوفيد–19"، وتجهيز ثلاثة منها بوسط المحافظة، والأخرى بالمحافظات المجاورة، التي ترتبط مستشفياتها بصحة الطائف.

وذكرت "صحة الطائف" أن عدد المراكز التي تقدم اللقاح أصبحت عشرة مراكز، حيث يعتبر مقر جامعة الطائف المقر الرئيسي، ويليه مركز مجمع الملك فيصل الطبي، ومركز مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومركز مستشفى الصحة النفسية، ومركز مستشفى قيا العام، ومركز مستشفى ميسان العام، ومركز مستشفى المويه، ومركز مستشفى الخرمة العام، ومركز مستشفى تربه، واخيراً مركز مستشفى رنيه العام.

وأوضح المتحدث الرسمي بـ"صحة الطائف" سراج الحميدان، أن اللقاح سيمنح للمواطنين والمقيمين الذين سجلوا لطلب اللقاح عبر تطبيق "صحتي"

وأضاف "الحميدان" أن العمل بالمقرات الجديدة والتي تم افتتاحها سيكون من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الطائف.. 9 مراكز جديدة للقاح كورونا
سبق

افتتحت "صحة الطائف"، يوم أمس، تسعة مراكز جديدة لتناول جرعات لقاح فيروس كورونا، لأهالي وسكان المحافظة والمحافظات المجاورة.

ويأتي هذا الافتتاح وفق خطة عمل وضعتها "صحة الطائف" في وقت سابق للتوسع في مقارّ المراكز التي تقدم لقاح "كوفيد–19"، وتجهيز ثلاثة منها بوسط المحافظة، والأخرى بالمحافظات المجاورة، التي ترتبط مستشفياتها بصحة الطائف.

وذكرت "صحة الطائف" أن عدد المراكز التي تقدم اللقاح أصبحت عشرة مراكز، حيث يعتبر مقر جامعة الطائف المقر الرئيسي، ويليه مركز مجمع الملك فيصل الطبي، ومركز مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومركز مستشفى الصحة النفسية، ومركز مستشفى قيا العام، ومركز مستشفى ميسان العام، ومركز مستشفى المويه، ومركز مستشفى الخرمة العام، ومركز مستشفى تربه، واخيراً مركز مستشفى رنيه العام.

وأوضح المتحدث الرسمي بـ"صحة الطائف" سراج الحميدان، أن اللقاح سيمنح للمواطنين والمقيمين الذين سجلوا لطلب اللقاح عبر تطبيق "صحتي"

وأضاف "الحميدان" أن العمل بالمقرات الجديدة والتي تم افتتاحها سيكون من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
02:32 PM

الطائف.. 9 مراكز جديدة للقاح كورونا

العمل من 4 عصراً وحتى 12 منتصف الليل

A A A
متعب البقمي - الطائف
1
728

افتتحت "صحة الطائف"، يوم أمس، تسعة مراكز جديدة لتناول جرعات لقاح فيروس كورونا، لأهالي وسكان المحافظة والمحافظات المجاورة.

ويأتي هذا الافتتاح وفق خطة عمل وضعتها "صحة الطائف" في وقت سابق للتوسع في مقارّ المراكز التي تقدم لقاح "كوفيد–19"، وتجهيز ثلاثة منها بوسط المحافظة، والأخرى بالمحافظات المجاورة، التي ترتبط مستشفياتها بصحة الطائف.

وذكرت "صحة الطائف" أن عدد المراكز التي تقدم اللقاح أصبحت عشرة مراكز، حيث يعتبر مقر جامعة الطائف المقر الرئيسي، ويليه مركز مجمع الملك فيصل الطبي، ومركز مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومركز مستشفى الصحة النفسية، ومركز مستشفى قيا العام، ومركز مستشفى ميسان العام، ومركز مستشفى المويه، ومركز مستشفى الخرمة العام، ومركز مستشفى تربه، واخيراً مركز مستشفى رنيه العام.

وأوضح المتحدث الرسمي بـ"صحة الطائف" سراج الحميدان، أن اللقاح سيمنح للمواطنين والمقيمين الذين سجلوا لطلب اللقاح عبر تطبيق "صحتي"

وأضاف "الحميدان" أن العمل بالمقرات الجديدة والتي تم افتتاحها سيكون من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,604
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,866
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,446
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,951

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة