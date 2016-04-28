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لبنان يعلن الحجر 4 أيام ويمنع استقبال الوافدين من الهند والبرازيل

إجراءات وقائية وتدابير احترازية لغرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في لبنان منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ابتداء من الساعة الخامسة من صباح السبت 1 مايو حتى الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء 4 مايو.

فيما أوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا" بحظر دخول المسافرين القادمين من الهند والبرازيل إلى لبنان عبر مطار بيروت الدولي والمعابر البرية والبحرية ما لم يمضِ على وجودهم خارجها في بلد ثالث مدة 14 يومًا على الأقل.

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لبنان يعلن الحجر 4 أيام ويمنع استقبال الوافدين من الهند والبرازيل
سبق

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في لبنان منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ابتداء من الساعة الخامسة من صباح السبت 1 مايو حتى الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء 4 مايو.

فيما أوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا" بحظر دخول المسافرين القادمين من الهند والبرازيل إلى لبنان عبر مطار بيروت الدولي والمعابر البرية والبحرية ما لم يمضِ على وجودهم خارجها في بلد ثالث مدة 14 يومًا على الأقل.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
10:17 PM

لبنان يعلن الحجر 4 أيام ويمنع استقبال الوافدين من الهند والبرازيل

إجراءات وقائية وتدابير احترازية لغرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في لبنان منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ابتداء من الساعة الخامسة من صباح السبت 1 مايو حتى الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء 4 مايو.

فيما أوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا" بحظر دخول المسافرين القادمين من الهند والبرازيل إلى لبنان عبر مطار بيروت الدولي والمعابر البرية والبحرية ما لم يمضِ على وجودهم خارجها في بلد ثالث مدة 14 يومًا على الأقل.

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