تأهل منتخب الجزائر إلى نهائي البطولة ليواجه يوم الثلاثاء المقبل المنتخب السعودي، بعد الفوز على نظيره منتخب تونس بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات دور النصف النهائي لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم والمقامة حاليًا في القاهرة.
منتخب الجزائر يضرب موعدًا مع نظيره السعودي .. في نهائي كأس العرب
تأهل منتخب الجزائر إلى نهائي البطولة ليواجه يوم الثلاثاء المقبل المنتخب السعودي، بعد الفوز على نظيره منتخب تونس بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات دور النصف النهائي لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم والمقامة حاليًا في القاهرة.المنتخب السعودي كأس العرب
اعلان
منتخب الجزائر يضرب موعدًا مع نظيره السعودي .. في نهائي كأس العربصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-04
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
12:16 AM
منتخب الجزائر يضرب موعدًا مع نظيره السعودي .. في نهائي كأس العرب
تأهل منتخب الجزائر إلى نهائي البطولة ليواجه يوم الثلاثاء المقبل المنتخب السعودي، بعد الفوز على نظيره منتخب تونس بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات دور النصف النهائي لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم والمقامة حاليًا في القاهرة.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
12,925
2.5 مليار ..
30 يناير
14,314
91 مليار ..
29 يناير
32,612
70 مليار ..
26 أكتوبر
33,143