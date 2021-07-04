تأهل منتخب الجزائر إلى نهائي البطولة ليواجه يوم الثلاثاء المقبل المنتخب السعودي، بعد الفوز على نظيره منتخب تونس بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات دور النصف النهائي لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم والمقامة حاليًا في القاهرة.

منتخب الجزائر يضرب موعدًا مع نظيره السعودي .. في نهائي كأس العرب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-04 تأهل منتخب الجزائر إلى نهائي البطولة ليواجه يوم الثلاثاء المقبل المنتخب السعودي، بعد الفوز على نظيره منتخب تونس بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات دور النصف النهائي لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم والمقامة حاليًا في القاهرة.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 12:16 AM

منتخب الجزائر يضرب موعدًا مع نظيره السعودي .. في نهائي كأس العرب





A A A





8 مشاركة

تأهل منتخب الجزائر إلى نهائي البطولة ليواجه يوم الثلاثاء المقبل المنتخب السعودي، بعد الفوز على نظيره منتخب تونس بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات دور النصف النهائي لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم والمقامة حاليًا في القاهرة.