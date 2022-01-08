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هدوء واستمتاع في "حديقة المهيلة" بمكة بعد حملات الأمانة المتتابعة

خلت من الإزعاج.. ولا وجود للدبابات والاستوكرات

أسفرت الحملات المتتابعة التي نفذتها أمانة العاصمة المقدسة مع الجهات الأمنية عن القضاء على وجود الدراجات رباعية الدفع والاستوكرات الكهربائية في حديقة الخطاطين بالعزيزية، والمشهورة باسم "حديقة المهيلة".

"سبق" وثقت جانباً من هدوء الحديقة واستمتاع المتنزهين بالأجواء الجميلة دون وجود لأي إزعاج من الدراجات أو خطر الإصابة بالاستوكرات والتي كانت تجوب الموقع بين الحين والآخر.

وثمن رواد الحديقة لأمانة العاصمة المقدسة مكافحتها لتلك الظواهر وما تسببه من أخطار وتلوث سمعي في الموقع الذي يقصده مرتادوه بهدف الاستجمام والحصول على قسط من الراحة.

أمانة العاصمة المقدسة

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هدوء واستمتاع في "حديقة المهيلة" بمكة بعد حملات الأمانة المتتابعة
سبق

أسفرت الحملات المتتابعة التي نفذتها أمانة العاصمة المقدسة مع الجهات الأمنية عن القضاء على وجود الدراجات رباعية الدفع والاستوكرات الكهربائية في حديقة الخطاطين بالعزيزية، والمشهورة باسم "حديقة المهيلة".

"سبق" وثقت جانباً من هدوء الحديقة واستمتاع المتنزهين بالأجواء الجميلة دون وجود لأي إزعاج من الدراجات أو خطر الإصابة بالاستوكرات والتي كانت تجوب الموقع بين الحين والآخر.

وثمن رواد الحديقة لأمانة العاصمة المقدسة مكافحتها لتلك الظواهر وما تسببه من أخطار وتلوث سمعي في الموقع الذي يقصده مرتادوه بهدف الاستجمام والحصول على قسط من الراحة.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
09:35 PM

هدوء واستمتاع في "حديقة المهيلة" بمكة بعد حملات الأمانة المتتابعة

خلت من الإزعاج.. ولا وجود للدبابات والاستوكرات

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
4
5,402

أسفرت الحملات المتتابعة التي نفذتها أمانة العاصمة المقدسة مع الجهات الأمنية عن القضاء على وجود الدراجات رباعية الدفع والاستوكرات الكهربائية في حديقة الخطاطين بالعزيزية، والمشهورة باسم "حديقة المهيلة".

"سبق" وثقت جانباً من هدوء الحديقة واستمتاع المتنزهين بالأجواء الجميلة دون وجود لأي إزعاج من الدراجات أو خطر الإصابة بالاستوكرات والتي كانت تجوب الموقع بين الحين والآخر.

وثمن رواد الحديقة لأمانة العاصمة المقدسة مكافحتها لتلك الظواهر وما تسببه من أخطار وتلوث سمعي في الموقع الذي يقصده مرتادوه بهدف الاستجمام والحصول على قسط من الراحة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,333
201,250 سيارة ..

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