أسفرت الحملات المتتابعة التي نفذتها أمانة العاصمة المقدسة مع الجهات الأمنية عن القضاء على وجود الدراجات رباعية الدفع والاستوكرات الكهربائية في حديقة الخطاطين بالعزيزية، والمشهورة باسم "حديقة المهيلة". "سبق" وثقت جانباً من هدوء الحديقة واستمتاع المتنزهين بالأجواء الجميلة دون وجود لأي إزعاج من الدراجات أو خطر الإصابة بالاستوكرات والتي كانت تجوب الموقع بين الحين والآخر. وثمن رواد الحديقة لأمانة العاصمة المقدسة مكافحتها لتلك الظواهر وما تسببه من أخطار وتلوث سمعي في الموقع الذي يقصده مرتادوه بهدف الاستجمام والحصول على قسط من الراحة.

هدوء واستمتاع في "حديقة المهيلة" بمكة بعد حملات الأمانة المتتابعة أحمد العبدالله سبق 2022-01-08 أسفرت الحملات المتتابعة التي نفذتها أمانة العاصمة المقدسة مع الجهات الأمنية عن القضاء على وجود الدراجات رباعية الدفع والاستوكرات الكهربائية في حديقة الخطاطين بالعزيزية، والمشهورة باسم "حديقة المهيلة".



"سبق" وثقت جانباً من هدوء الحديقة واستمتاع المتنزهين بالأجواء الجميلة دون وجود لأي إزعاج من الدراجات أو خطر الإصابة بالاستوكرات والتي كانت تجوب الموقع بين الحين والآخر.



وثمن رواد الحديقة لأمانة العاصمة المقدسة مكافحتها لتلك الظواهر وما تسببه من أخطار وتلوث سمعي في الموقع الذي يقصده مرتادوه بهدف الاستجمام والحصول على قسط من الراحة.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443 09:35 PM

هدوء واستمتاع في "حديقة المهيلة" بمكة بعد حملات الأمانة المتتابعة خلت من الإزعاج.. ولا وجود للدبابات والاستوكرات





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أسفرت الحملات المتتابعة التي نفذتها أمانة العاصمة المقدسة مع الجهات الأمنية عن القضاء على وجود الدراجات رباعية الدفع والاستوكرات الكهربائية في حديقة الخطاطين بالعزيزية، والمشهورة باسم "حديقة المهيلة".



"سبق" وثقت جانباً من هدوء الحديقة واستمتاع المتنزهين بالأجواء الجميلة دون وجود لأي إزعاج من الدراجات أو خطر الإصابة بالاستوكرات والتي كانت تجوب الموقع بين الحين والآخر.



وثمن رواد الحديقة لأمانة العاصمة المقدسة مكافحتها لتلك الظواهر وما تسببه من أخطار وتلوث سمعي في الموقع الذي يقصده مرتادوه بهدف الاستجمام والحصول على قسط من الراحة.