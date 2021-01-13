النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب الرئيس الأمريكي يعارض عزل ترامب من منصبه

في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب

أعلن مايك بينس؛ نائب الرئيس الأمريكي، في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي؛ يوم الثلاثاء، معارضته اللجوء إلى التعديل الـ 25 لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

وقال بينس في الرسالة: "لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة أمتنا أو يتفق مع دستورنا".

وقال بينس في رسالته "لن أستسلم إلى الألعاب السياسية بمجلس النواب، في وقت حرج في حياة أمتنا".

وأشار نائب الرئيس، إلى أن "تفعيل التعديل الـ 25 لتنحية الرئيس ترامب ليس في مصلحة البلاد، ولا الدستور"، داعياً الديمقراطيين إلى العمل معه لخفض التوتر وتوحيد البلاد.

وكانت بيلوسي؛ قد دعت بينس؛ في وقت سابق، إلى تفعيل التعديل الـ 25 من الدستور، والرد على هذا الطلب في غضون 24 ساعة من إقراره.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
نائب الرئيس الأمريكي يعارض عزل ترامب من منصبه
سبق

أعلن مايك بينس؛ نائب الرئيس الأمريكي، في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي؛ يوم الثلاثاء، معارضته اللجوء إلى التعديل الـ 25 لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

وقال بينس في الرسالة: "لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة أمتنا أو يتفق مع دستورنا".

وقال بينس في رسالته "لن أستسلم إلى الألعاب السياسية بمجلس النواب، في وقت حرج في حياة أمتنا".

وأشار نائب الرئيس، إلى أن "تفعيل التعديل الـ 25 لتنحية الرئيس ترامب ليس في مصلحة البلاد، ولا الدستور"، داعياً الديمقراطيين إلى العمل معه لخفض التوتر وتوحيد البلاد.

وكانت بيلوسي؛ قد دعت بينس؛ في وقت سابق، إلى تفعيل التعديل الـ 25 من الدستور، والرد على هذا الطلب في غضون 24 ساعة من إقراره.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
08:17 AM

نائب الرئيس الأمريكي يعارض عزل ترامب من منصبه

في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
665

أعلن مايك بينس؛ نائب الرئيس الأمريكي، في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي؛ يوم الثلاثاء، معارضته اللجوء إلى التعديل الـ 25 لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

وقال بينس في الرسالة: "لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة أمتنا أو يتفق مع دستورنا".

وقال بينس في رسالته "لن أستسلم إلى الألعاب السياسية بمجلس النواب، في وقت حرج في حياة أمتنا".

وأشار نائب الرئيس، إلى أن "تفعيل التعديل الـ 25 لتنحية الرئيس ترامب ليس في مصلحة البلاد، ولا الدستور"، داعياً الديمقراطيين إلى العمل معه لخفض التوتر وتوحيد البلاد.

وكانت بيلوسي؛ قد دعت بينس؛ في وقت سابق، إلى تفعيل التعديل الـ 25 من الدستور، والرد على هذا الطلب في غضون 24 ساعة من إقراره.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,321
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,013
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,684
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,767

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة