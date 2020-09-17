مركز المسؤولية الاجتماعية والبنك الأهلي يطلقان مبادرة "ريادة الأعمال.. ما بعد كورونا"

15 دورة و10 ورش عمل و3 ندوات وتجارب سعودية ناجحة لمدة 3 أشهر

أطلق المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بشراكة استراتيجية مع البنك الأهلي التجاري، وبدعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، مبادرة هي الأولى من نوعها بعنوان "ريادة الأعمال.. ما بعد كورونا" تحت شعار "الأزمات تصنع الثروات".

وتستهدف المبادرة رفع الوعي الاقتصادي، ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع لمواجهة الظروف الاقتصادية، بعد أزمة كورونا والتعامل الصحيح معها، وتحويلها من أزمة اقتصادية إلى فرص لريادة الأعمال.

وتشمل المبادرة التي تستمر لمدة 3 أشهر، 15 دورة تدريبية، و10 ورش عمل، و3 ندوات، بالإضافة إلى استعراض عدد من التجارب السعودية الناجحة، كما سيتم تنفيذ جزء من الدورات والندوات وورش العمل بشكل افتراضي، وسيتم تطبيق الجزء المتبقي على أرض الواقع؛ حيث من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من ١٠٠ ألف مستفيد.

وتتيح المبادرة التعرف على برامج ومبادرات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بجانب رفع كفاءة المشاريع بطريقة علمية ممنهجة من خلال خبراء متمرسين في المجال الاقتصادي، بشكل يسهم في تحسين ظروف المجتمع؛ وخاصة فئة رواد ورائدات الأعمال، وتوجيههم للطرق الصحيحة في كيفية التعامل مع هذه الأزمة، والتعرف على أفضل برامج التمويل والاستشهاد بتجارب عالمية استطاعت أن تتجاوز الأزمات الاقتصادية، وتحويلها إلى فرصة للانطلاق في مجال المال والأعمال والمشاريع بما يتواكب مع الظروف الحالية.

وسيتم في هذه المبادرة تسليط الضوء على جهود حكومة المملكة في دعم رواد ورائدات الأعمال خلال جائحة كورونا والتسهيلات، التي قدمت لهم من أجل تمكينهم واستمرارهم، وكذلك جهود الحكومة في دعم مجال ريادة الأعمال بشكل عام، والتي مكّنتها مؤخرًا من الحصول على المراكز الأولى في ريادة الأعمال على مستوى العالم في تقرير المرصد العالمي لعام ٢٠١٩ كأفضل دول العالم تمكينًا لريادة الأعمال.

وجاءت شراكة البنك الأهلي الاستراتيجية متمثلة في برامج "أهالينا" للمسؤولية المجتمعية لهذه المبادرة، متوافقة مع رؤية البنك في أن يكون المؤسسة المالية الرائدة في المساهمة بالبرامج الاجتماعية، عبر تقديم برامج مبتكرة ومؤثرة ومتجددة وغير ربحية، تدعم تنمية الوطن وتعزز مسيرة البنك المجتمعية، وتماشيًا مع رؤيته الداعمة لشبابنا الواعد؛ لتمكينه من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، ضمن اهتمام الرؤية 2030 بشريحة الشباب والشابات؛ حيث تتواكب تلك الشراكة مع أحد أهداف برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية "أهالينا" في دعم رواد ورائدات الأعمال.