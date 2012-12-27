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"الماجد للعود" تطلق مهرجان "تستاهل" لتعزيز علاقتها بعملائها

قالت: في جميع فروع المملكة ودولة الكويت وعبر موقعها الإلكتروني

أطلقت شركة "الماجد للعود" مهرجان "تستاهل" في جميع فروع المملكة ودولة الكويت وعبر الموقع الإلكتروني https://www.almajed4oud.com/، تعزيزًا للعلاقة الوطيدة بين الشركة وعملائها.

والمهرجان عبارة عن صندوق يوجد بداخله عطران بأسعار مميزة، وأوضحت الشركة أنها أطلقت في الفترة الأخيرة عددًا من المنتجات الجديدة التي تتألق في روائحها الجميلة وجودتها المميزة التي تليق بصناعها وهي: (عطر نجلاند، عطر رسمي أكوا، عطر جوك، عطر بودري)، كما كشفت عن افتتاح فروع جديدة على مستوى المملكة لتلبية رغبات العملاء وتعزيز العلاقة بشكل أكبر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الماجد للعود" تطلق مهرجان "تستاهل" لتعزيز علاقتها بعملائها
سبق

أطلقت شركة "الماجد للعود" مهرجان "تستاهل" في جميع فروع المملكة ودولة الكويت وعبر الموقع الإلكتروني https://www.almajed4oud.com/، تعزيزًا للعلاقة الوطيدة بين الشركة وعملائها.

والمهرجان عبارة عن صندوق يوجد بداخله عطران بأسعار مميزة، وأوضحت الشركة أنها أطلقت في الفترة الأخيرة عددًا من المنتجات الجديدة التي تتألق في روائحها الجميلة وجودتها المميزة التي تليق بصناعها وهي: (عطر نجلاند، عطر رسمي أكوا، عطر جوك، عطر بودري)، كما كشفت عن افتتاح فروع جديدة على مستوى المملكة لتلبية رغبات العملاء وتعزيز العلاقة بشكل أكبر.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
01:16 PM

"الماجد للعود" تطلق مهرجان "تستاهل" لتعزيز علاقتها بعملائها

قالت: في جميع فروع المملكة ودولة الكويت وعبر موقعها الإلكتروني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,019

أطلقت شركة "الماجد للعود" مهرجان "تستاهل" في جميع فروع المملكة ودولة الكويت وعبر الموقع الإلكتروني https://www.almajed4oud.com/، تعزيزًا للعلاقة الوطيدة بين الشركة وعملائها.

والمهرجان عبارة عن صندوق يوجد بداخله عطران بأسعار مميزة، وأوضحت الشركة أنها أطلقت في الفترة الأخيرة عددًا من المنتجات الجديدة التي تتألق في روائحها الجميلة وجودتها المميزة التي تليق بصناعها وهي: (عطر نجلاند، عطر رسمي أكوا، عطر جوك، عطر بودري)، كما كشفت عن افتتاح فروع جديدة على مستوى المملكة لتلبية رغبات العملاء وتعزيز العلاقة بشكل أكبر.

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