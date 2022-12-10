غداً.. "معهد الصناعات المطاطية" يعلن عن قبول الطلاب المستجدين بينبع

لخريجي الثانوية لمدة أسبوع.. والدراسة عامين أو 4 فصول دراسية

أعلن المعهد العالي للصناعات المطاطية بينبع عن بدء القبول للطلاب المستجدين، في برنامج تقنية الصناعات المطاطية للعام الهجري 1438-1439 غداً الأحد، ولمدة أسبوع لخريجي الثانوية العامة، ليصبحوا فنيين للعمل في الصناعة في فترة سنتين أو أربع فصول دراسية، وفقاً للشروط وآلية القبول الدخول الموجودة على الرابط www.hiei.edu.sa .

واشترط البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة علوم طبيعية، ودرجة اختبار القدرات العامة، ودرجة الاختبار التحصيلي، وألا يكون مضى على تخرج الطالب من المرحلة الثانوية أكثر من خمسة أعوام.

واشترطت أيضاً أن لا يكون قد سبق فصله من كليات الهيئة الملكية بينبع، وأن لا يكون مفصولاً من أي جهة تعليمية فصلاً تأديبياً وأن يكون متفرغاً للدراسة، ولا يكون موظفاً، وإذا اتضح غير ذلك فيما بعد يصبح قبوله أو قيده لاغياً، وأن لا يكون قد سبق للطالب الالتحاق بأي برنامج في كليات الهيئة الملكية بينبع، ويكون لائقاً طبياً.

ويتميز البرنامج بأن الساعات العملية أكثر من الساعات النظرية، والدراسة باللغة الإنجليزية، وتم تصميم البرنامج التدريبي في المعهد لإعداد المتدربين بمؤهلات السلوك المهني والاحترافي، من خلال أنشطة مختلفة والقدرة على استخدام اللغة الإنجليزية، وبناء المهارات والمعارف المتعلقة بمجال الصناعات المطاطية وصناعة المنتجات المطاطية، ويمكن لخريج البرنامج العمل في الشركات المصنعة للمنتجات المطاطية في الأقسام الآتية: مزج المطاط والمختبرات والجودة والإنتاج والسلامة.

ويمتاز البرنامج بصرف مكافأة شهرية مقدارها 1000 ريال، وتأمين السكن المؤثث للمقبولين من خارج ينبع، وتوفير الرعاية الصحية والمقدرة على إكمال الدراسة بعد إنهاء البرنامج بشرط استيفاء المتطلبات في تخصص التقنية الكيميائية والمساعدة في إنشاء قنوات تواصل بين الخريج والشركات.