النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غداً.. "معهد الصناعات المطاطية" يعلن عن قبول الطلاب المستجدين بينبع

لخريجي الثانوية لمدة أسبوع.. والدراسة عامين أو 4 فصول دراسية

أعلن المعهد العالي للصناعات المطاطية بينبع عن بدء القبول للطلاب المستجدين، في برنامج تقنية الصناعات المطاطية للعام الهجري 1438-1439 غداً الأحد، ولمدة أسبوع لخريجي الثانوية العامة، ليصبحوا فنيين للعمل في الصناعة في فترة سنتين أو أربع فصول دراسية، وفقاً للشروط وآلية القبول الدخول الموجودة على الرابط www.hiei.edu.sa .

واشترط البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة علوم طبيعية، ودرجة اختبار القدرات العامة، ودرجة الاختبار التحصيلي، وألا يكون مضى على تخرج الطالب من المرحلة الثانوية أكثر من خمسة أعوام.

واشترطت أيضاً أن لا يكون قد سبق فصله من كليات الهيئة الملكية بينبع، وأن لا يكون مفصولاً من أي جهة تعليمية فصلاً تأديبياً وأن يكون متفرغاً للدراسة، ولا يكون موظفاً، وإذا اتضح غير ذلك فيما بعد يصبح قبوله أو قيده لاغياً، وأن لا يكون قد سبق للطالب الالتحاق بأي برنامج في كليات الهيئة الملكية بينبع، ويكون لائقاً طبياً.

ويتميز البرنامج بأن الساعات العملية أكثر من الساعات النظرية، والدراسة باللغة الإنجليزية، وتم تصميم البرنامج التدريبي في المعهد لإعداد المتدربين بمؤهلات السلوك المهني والاحترافي، من خلال أنشطة مختلفة والقدرة على استخدام اللغة الإنجليزية، وبناء المهارات والمعارف المتعلقة بمجال الصناعات المطاطية وصناعة المنتجات المطاطية، ويمكن لخريج البرنامج العمل في الشركات المصنعة للمنتجات المطاطية في الأقسام الآتية: مزج المطاط والمختبرات والجودة والإنتاج والسلامة.

ويمتاز البرنامج بصرف مكافأة شهرية مقدارها 1000 ريال، وتأمين السكن المؤثث للمقبولين من خارج ينبع، وتوفير الرعاية الصحية والمقدرة على إكمال الدراسة بعد إنهاء البرنامج بشرط استيفاء المتطلبات في تخصص التقنية الكيميائية والمساعدة في إنشاء قنوات تواصل بين الخريج والشركات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
غداً.. "معهد الصناعات المطاطية" يعلن عن قبول الطلاب المستجدين بينبع
سبق

أعلن المعهد العالي للصناعات المطاطية بينبع عن بدء القبول للطلاب المستجدين، في برنامج تقنية الصناعات المطاطية للعام الهجري 1438-1439 غداً الأحد، ولمدة أسبوع لخريجي الثانوية العامة، ليصبحوا فنيين للعمل في الصناعة في فترة سنتين أو أربع فصول دراسية، وفقاً للشروط وآلية القبول الدخول الموجودة على الرابط www.hiei.edu.sa .

واشترط البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة علوم طبيعية، ودرجة اختبار القدرات العامة، ودرجة الاختبار التحصيلي، وألا يكون مضى على تخرج الطالب من المرحلة الثانوية أكثر من خمسة أعوام.

واشترطت أيضاً أن لا يكون قد سبق فصله من كليات الهيئة الملكية بينبع، وأن لا يكون مفصولاً من أي جهة تعليمية فصلاً تأديبياً وأن يكون متفرغاً للدراسة، ولا يكون موظفاً، وإذا اتضح غير ذلك فيما بعد يصبح قبوله أو قيده لاغياً، وأن لا يكون قد سبق للطالب الالتحاق بأي برنامج في كليات الهيئة الملكية بينبع، ويكون لائقاً طبياً.

ويتميز البرنامج بأن الساعات العملية أكثر من الساعات النظرية، والدراسة باللغة الإنجليزية، وتم تصميم البرنامج التدريبي في المعهد لإعداد المتدربين بمؤهلات السلوك المهني والاحترافي، من خلال أنشطة مختلفة والقدرة على استخدام اللغة الإنجليزية، وبناء المهارات والمعارف المتعلقة بمجال الصناعات المطاطية وصناعة المنتجات المطاطية، ويمكن لخريج البرنامج العمل في الشركات المصنعة للمنتجات المطاطية في الأقسام الآتية: مزج المطاط والمختبرات والجودة والإنتاج والسلامة.

ويمتاز البرنامج بصرف مكافأة شهرية مقدارها 1000 ريال، وتأمين السكن المؤثث للمقبولين من خارج ينبع، وتوفير الرعاية الصحية والمقدرة على إكمال الدراسة بعد إنهاء البرنامج بشرط استيفاء المتطلبات في تخصص التقنية الكيميائية والمساعدة في إنشاء قنوات تواصل بين الخريج والشركات.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
03:39 PM

غداً.. "معهد الصناعات المطاطية" يعلن عن قبول الطلاب المستجدين بينبع

لخريجي الثانوية لمدة أسبوع.. والدراسة عامين أو 4 فصول دراسية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
1
3,837

أعلن المعهد العالي للصناعات المطاطية بينبع عن بدء القبول للطلاب المستجدين، في برنامج تقنية الصناعات المطاطية للعام الهجري 1438-1439 غداً الأحد، ولمدة أسبوع لخريجي الثانوية العامة، ليصبحوا فنيين للعمل في الصناعة في فترة سنتين أو أربع فصول دراسية، وفقاً للشروط وآلية القبول الدخول الموجودة على الرابط www.hiei.edu.sa .

واشترط البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة علوم طبيعية، ودرجة اختبار القدرات العامة، ودرجة الاختبار التحصيلي، وألا يكون مضى على تخرج الطالب من المرحلة الثانوية أكثر من خمسة أعوام.

واشترطت أيضاً أن لا يكون قد سبق فصله من كليات الهيئة الملكية بينبع، وأن لا يكون مفصولاً من أي جهة تعليمية فصلاً تأديبياً وأن يكون متفرغاً للدراسة، ولا يكون موظفاً، وإذا اتضح غير ذلك فيما بعد يصبح قبوله أو قيده لاغياً، وأن لا يكون قد سبق للطالب الالتحاق بأي برنامج في كليات الهيئة الملكية بينبع، ويكون لائقاً طبياً.

ويتميز البرنامج بأن الساعات العملية أكثر من الساعات النظرية، والدراسة باللغة الإنجليزية، وتم تصميم البرنامج التدريبي في المعهد لإعداد المتدربين بمؤهلات السلوك المهني والاحترافي، من خلال أنشطة مختلفة والقدرة على استخدام اللغة الإنجليزية، وبناء المهارات والمعارف المتعلقة بمجال الصناعات المطاطية وصناعة المنتجات المطاطية، ويمكن لخريج البرنامج العمل في الشركات المصنعة للمنتجات المطاطية في الأقسام الآتية: مزج المطاط والمختبرات والجودة والإنتاج والسلامة.

ويمتاز البرنامج بصرف مكافأة شهرية مقدارها 1000 ريال، وتأمين السكن المؤثث للمقبولين من خارج ينبع، وتوفير الرعاية الصحية والمقدرة على إكمال الدراسة بعد إنهاء البرنامج بشرط استيفاء المتطلبات في تخصص التقنية الكيميائية والمساعدة في إنشاء قنوات تواصل بين الخريج والشركات.

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
39,972
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,236
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,654
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
61,817

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز
أرباحهم 900 %..!!

أرباحهم 900 %..!!

ماجد الحربي
عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
ثلاجـات الموظفين..!!

ثلاجـات الموظفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة