عملية طارئة تُنقذ شابًّا من تضخم وضعف في عضلة القلب بنجران

كان يعاني من ارتجاع شديد في الصمام الأورطي وتم استبداله

تَمَكّن الفريق الجراحي بمركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك خالد بنجران، من إنقاذ شاب في العقد الثالث، كان يعاني من ارتجاع شديد في الصمام الأورطي وتضخم وضعف في عضلة القلب.

وقالت "صحة نجران" إنه بعد مناقشة الحالة في جلسة افتراضية لمراكز القلب على مستوى المملكة، اتفق على إجراء عملية طارئة لإنقاذ المريض وتَمَكّن الفريق الجراحي من تبديل الصمام الأورطي بصمام معدني بحجم ٢٩ مم، وقد تكللت العملية بالنجاح وغادر المريض المستشفى في صحة جيدة بعد 5 أيام.