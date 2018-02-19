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صافرة "الحنفوش" تضبط قمة "ديربي عسير".. و"الشمراني" للاتفاق والطائي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن أسماء حكام مباراتي اليوم السبت، من الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المسماة بجولة "يوم التأسيس".

فقد أسند مهمة إدارة مباراة "ديربي عسير" الذي يجمع ضمك وأبها على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، للحكم شكري الحنفوش.

فيما يقود الحكم ماجد الشمراني مباراة الاتفاق وضيفه الطائي، وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صافرة "الحنفوش" تضبط قمة "ديربي عسير".. و"الشمراني" للاتفاق والطائي
سبق

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن أسماء حكام مباراتي اليوم السبت، من الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المسماة بجولة "يوم التأسيس".

فقد أسند مهمة إدارة مباراة "ديربي عسير" الذي يجمع ضمك وأبها على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، للحكم شكري الحنفوش.

فيما يقود الحكم ماجد الشمراني مباراة الاتفاق وضيفه الطائي، وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
03:31 PM

صافرة "الحنفوش" تضبط قمة "ديربي عسير".. و"الشمراني" للاتفاق والطائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن أسماء حكام مباراتي اليوم السبت، من الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المسماة بجولة "يوم التأسيس".

فقد أسند مهمة إدارة مباراة "ديربي عسير" الذي يجمع ضمك وأبها على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، للحكم شكري الحنفوش.

فيما يقود الحكم ماجد الشمراني مباراة الاتفاق وضيفه الطائي، وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

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