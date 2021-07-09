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"تشغيل المنشآت العسكرية" تعلن 46 وظيفة تعاقدية شاغرة بشرورة

في مهام هندسية وفنية وحرفية وعمالية للسعوديين خلال المسابقة الوظيفية

أعلنت إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بشرورة للقوات البرية الملكية السعودية طرح عدد (46) وظيفة متنوعة (هندسية وفنية وحرفية وعمالية) بنظام التعاقد للسعوديين على بند التشغيل والصيانة، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية.

وتفصيلاً، أوضحت الإدارة أنه في حالة توافُر الشروط المطلوبة يتم إرسال (السيرة الذاتية، صورة من الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية والخبرات مع مشهد التأمينات إن وُجدت) عبر البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة (a-alnahdi@rslf.gov.sa) خلال أسبوعَيْن من تاريخه.

وبيّنت أن المرشح على إحدى الوظائف المعلنة يُمنح زيادة (25%) في الأجر لقاء العمل (8) ساعات يوميًّا، و(6) أيام في الأسبوع.

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"تشغيل المنشآت العسكرية" تعلن 46 وظيفة تعاقدية شاغرة بشرورة
سبق

أعلنت إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بشرورة للقوات البرية الملكية السعودية طرح عدد (46) وظيفة متنوعة (هندسية وفنية وحرفية وعمالية) بنظام التعاقد للسعوديين على بند التشغيل والصيانة، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية.

وتفصيلاً، أوضحت الإدارة أنه في حالة توافُر الشروط المطلوبة يتم إرسال (السيرة الذاتية، صورة من الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية والخبرات مع مشهد التأمينات إن وُجدت) عبر البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة (a-alnahdi@rslf.gov.sa) خلال أسبوعَيْن من تاريخه.

وبيّنت أن المرشح على إحدى الوظائف المعلنة يُمنح زيادة (25%) في الأجر لقاء العمل (8) ساعات يوميًّا، و(6) أيام في الأسبوع.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
08:58 PM
اخر تعديل
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
02:16 AM

"تشغيل المنشآت العسكرية" تعلن 46 وظيفة تعاقدية شاغرة بشرورة

في مهام هندسية وفنية وحرفية وعمالية للسعوديين خلال المسابقة الوظيفية

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
3,934

أعلنت إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بشرورة للقوات البرية الملكية السعودية طرح عدد (46) وظيفة متنوعة (هندسية وفنية وحرفية وعمالية) بنظام التعاقد للسعوديين على بند التشغيل والصيانة، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية.

وتفصيلاً، أوضحت الإدارة أنه في حالة توافُر الشروط المطلوبة يتم إرسال (السيرة الذاتية، صورة من الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية والخبرات مع مشهد التأمينات إن وُجدت) عبر البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة (a-alnahdi@rslf.gov.sa) خلال أسبوعَيْن من تاريخه.

وبيّنت أن المرشح على إحدى الوظائف المعلنة يُمنح زيادة (25%) في الأجر لقاء العمل (8) ساعات يوميًّا، و(6) أيام في الأسبوع.

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201,250 سيارة ..

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