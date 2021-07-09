"تشغيل المنشآت العسكرية" تعلن 46 وظيفة تعاقدية شاغرة بشرورة

في مهام هندسية وفنية وحرفية وعمالية للسعوديين خلال المسابقة الوظيفية

أعلنت إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بشرورة للقوات البرية الملكية السعودية طرح عدد (46) وظيفة متنوعة (هندسية وفنية وحرفية وعمالية) بنظام التعاقد للسعوديين على بند التشغيل والصيانة، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية.

وتفصيلاً، أوضحت الإدارة أنه في حالة توافُر الشروط المطلوبة يتم إرسال (السيرة الذاتية، صورة من الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية والخبرات مع مشهد التأمينات إن وُجدت) عبر البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة (a-alnahdi@rslf.gov.sa) خلال أسبوعَيْن من تاريخه.

وبيّنت أن المرشح على إحدى الوظائف المعلنة يُمنح زيادة (25%) في الأجر لقاء العمل (8) ساعات يوميًّا، و(6) أيام في الأسبوع.