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شاهد.. انطلاق حملة #لنجعلها_خضراء لتغطي 165 موقعاً في جميع المناطق

الفضلي معلقاً: لتقليل آثار التصحر وتنمية الموائل الطبيعية وتحسين جودة الحياة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة انطلاق حملة #لنجعلها_خضراء التي تغطي 165 موقعاً في جميع مناطق المملكة؛ منها 37 موقعاً تابعة للوزارة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومشاركة القطاع العام والخاص، بهدف الوصول إلى 10 ملايين شجرة خلال فترة الحملة للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي.

وعلق وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي قائلاً: سعدت اليوم بتدشين حملة #لنجعلها_خضراء بالتعاون مع شركائنا في القطاع العام والخاص لتقليل آثار التصحر وتنمية الموائل الطبيعية وتحسين جودة الحياة. ونعمل مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لاستعادة غطائنا النباتي بما يحقق مستهدفات #رؤية_المملكة_2030 .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. انطلاق حملة #لنجعلها_خضراء لتغطي 165 موقعاً في جميع المناطق
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة انطلاق حملة #لنجعلها_خضراء التي تغطي 165 موقعاً في جميع مناطق المملكة؛ منها 37 موقعاً تابعة للوزارة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومشاركة القطاع العام والخاص، بهدف الوصول إلى 10 ملايين شجرة خلال فترة الحملة للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي.

وعلق وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي قائلاً: سعدت اليوم بتدشين حملة #لنجعلها_خضراء بالتعاون مع شركائنا في القطاع العام والخاص لتقليل آثار التصحر وتنمية الموائل الطبيعية وتحسين جودة الحياة. ونعمل مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لاستعادة غطائنا النباتي بما يحقق مستهدفات #رؤية_المملكة_2030 .

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
10:56 AM

شاهد.. انطلاق حملة #لنجعلها_خضراء لتغطي 165 موقعاً في جميع المناطق

الفضلي معلقاً: لتقليل آثار التصحر وتنمية الموائل الطبيعية وتحسين جودة الحياة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة انطلاق حملة #لنجعلها_خضراء التي تغطي 165 موقعاً في جميع مناطق المملكة؛ منها 37 موقعاً تابعة للوزارة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومشاركة القطاع العام والخاص، بهدف الوصول إلى 10 ملايين شجرة خلال فترة الحملة للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي.

وعلق وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي قائلاً: سعدت اليوم بتدشين حملة #لنجعلها_خضراء بالتعاون مع شركائنا في القطاع العام والخاص لتقليل آثار التصحر وتنمية الموائل الطبيعية وتحسين جودة الحياة. ونعمل مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لاستعادة غطائنا النباتي بما يحقق مستهدفات #رؤية_المملكة_2030 .

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