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ينطلق الشهر المقبل .."الراجحي" يدشن منصة "منتدى العاملين مع الشباب"

سيطرح ثلاث دراسات عبر جلسات حوارية مع صناع القرار

دشن رئيس مجلس إدارة منتدى العاملين مع الشباب علي بن سليمان الراجحي المنصة الإلكترونية لـ"منتدى العاملين مع الشباب" والتي تتضمن على المعلومات الخاصة بأعمال المنتدى وأهدافه والجمهور المستهدف، إضافة إلى بوابة لإدارة تسجيل المشاركين في فعاليّات المنتدى وكذلك المعرض الافتراضي المصاحب والجهات الراعية والداعمة للمنتدى، والتي من خلالها يتم التسجيل لحضور المنتدى والمشاركة في تجربة افتراضية متكاملة تمكّن المشاركين من حضور جلسات المنتدى الرئيسة وورش العمل والدورات التدريبية وزيارة المعارض الافتراضية والتواصل مع مقدمي الجلسات والحضور والتفاعل معهم.

وصرّح رئيس مجلس إدارة المنتدى بأنّ المنتدى يبحث أدوار منظومة قطاع الشباب ودورهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 والعمل على استكشاف فرص الشراكة والتكامل بين الجهات العاملة مع الشباب، إضافة إلى تحفيز هذا القطاع لطرح حلول ومبادرات تنموية في ضوء برامج الرؤية.

وأشار "الراجحي" إلى أن المنتدى سيطرح ثلاث دراسات ستقدم وتناقش عبر جلسات حوارية مع صناع القرار، والتي تم إعدادها بالشراكة مع عدد من بيوت الخبرة ومراكز الدراسات وبمشاركة فاعلة من الأطراف ذات العلاقة بموضوعات الدراسات، موضحًا أن برنامج المنتدى سيشتمل أيضًا على ست ورش عمل تتناول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم العاملين مع الشباب.

وشدد رئيس مجلس إدارة المنتدى على أهمية الدور الذي تمثله فعاليّات المنتدى، باعتبارها تطرح وتناقش رؤى تنموية لمنظومة العمل مع الشباب في المملكة.

هذا وتنطلق فعاليّات منتدى العاملين مع الشباب في دورته الثانية "حضوريًا وافتراضيًا"، الذي تنظمه مؤسسة الراجحي الإنسانية، ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، بمشاركة مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، وأوقاف الضويان، وبنك الجزيرة، وشركة شباب مجتمعي الوقفية كشريك تدريبي، والمركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية في جامعة الملك سعود كشريك علمي، وبرعاية كريمة من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وذلك يومي السبت والأحد 7 - 8 جمادى الأولى من هذا العام الموافق 11- 12 ديسمبر 2021.

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ينطلق الشهر المقبل .."الراجحي" يدشن منصة "منتدى العاملين مع الشباب"
سبق

دشن رئيس مجلس إدارة منتدى العاملين مع الشباب علي بن سليمان الراجحي المنصة الإلكترونية لـ"منتدى العاملين مع الشباب" والتي تتضمن على المعلومات الخاصة بأعمال المنتدى وأهدافه والجمهور المستهدف، إضافة إلى بوابة لإدارة تسجيل المشاركين في فعاليّات المنتدى وكذلك المعرض الافتراضي المصاحب والجهات الراعية والداعمة للمنتدى، والتي من خلالها يتم التسجيل لحضور المنتدى والمشاركة في تجربة افتراضية متكاملة تمكّن المشاركين من حضور جلسات المنتدى الرئيسة وورش العمل والدورات التدريبية وزيارة المعارض الافتراضية والتواصل مع مقدمي الجلسات والحضور والتفاعل معهم.

وصرّح رئيس مجلس إدارة المنتدى بأنّ المنتدى يبحث أدوار منظومة قطاع الشباب ودورهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 والعمل على استكشاف فرص الشراكة والتكامل بين الجهات العاملة مع الشباب، إضافة إلى تحفيز هذا القطاع لطرح حلول ومبادرات تنموية في ضوء برامج الرؤية.

وأشار "الراجحي" إلى أن المنتدى سيطرح ثلاث دراسات ستقدم وتناقش عبر جلسات حوارية مع صناع القرار، والتي تم إعدادها بالشراكة مع عدد من بيوت الخبرة ومراكز الدراسات وبمشاركة فاعلة من الأطراف ذات العلاقة بموضوعات الدراسات، موضحًا أن برنامج المنتدى سيشتمل أيضًا على ست ورش عمل تتناول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم العاملين مع الشباب.

وشدد رئيس مجلس إدارة المنتدى على أهمية الدور الذي تمثله فعاليّات المنتدى، باعتبارها تطرح وتناقش رؤى تنموية لمنظومة العمل مع الشباب في المملكة.

هذا وتنطلق فعاليّات منتدى العاملين مع الشباب في دورته الثانية "حضوريًا وافتراضيًا"، الذي تنظمه مؤسسة الراجحي الإنسانية، ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، بمشاركة مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، وأوقاف الضويان، وبنك الجزيرة، وشركة شباب مجتمعي الوقفية كشريك تدريبي، والمركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية في جامعة الملك سعود كشريك علمي، وبرعاية كريمة من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وذلك يومي السبت والأحد 7 - 8 جمادى الأولى من هذا العام الموافق 11- 12 ديسمبر 2021.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
11:42 PM

ينطلق الشهر المقبل .."الراجحي" يدشن منصة "منتدى العاملين مع الشباب"

سيطرح ثلاث دراسات عبر جلسات حوارية مع صناع القرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن رئيس مجلس إدارة منتدى العاملين مع الشباب علي بن سليمان الراجحي المنصة الإلكترونية لـ"منتدى العاملين مع الشباب" والتي تتضمن على المعلومات الخاصة بأعمال المنتدى وأهدافه والجمهور المستهدف، إضافة إلى بوابة لإدارة تسجيل المشاركين في فعاليّات المنتدى وكذلك المعرض الافتراضي المصاحب والجهات الراعية والداعمة للمنتدى، والتي من خلالها يتم التسجيل لحضور المنتدى والمشاركة في تجربة افتراضية متكاملة تمكّن المشاركين من حضور جلسات المنتدى الرئيسة وورش العمل والدورات التدريبية وزيارة المعارض الافتراضية والتواصل مع مقدمي الجلسات والحضور والتفاعل معهم.

وصرّح رئيس مجلس إدارة المنتدى بأنّ المنتدى يبحث أدوار منظومة قطاع الشباب ودورهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 والعمل على استكشاف فرص الشراكة والتكامل بين الجهات العاملة مع الشباب، إضافة إلى تحفيز هذا القطاع لطرح حلول ومبادرات تنموية في ضوء برامج الرؤية.

وأشار "الراجحي" إلى أن المنتدى سيطرح ثلاث دراسات ستقدم وتناقش عبر جلسات حوارية مع صناع القرار، والتي تم إعدادها بالشراكة مع عدد من بيوت الخبرة ومراكز الدراسات وبمشاركة فاعلة من الأطراف ذات العلاقة بموضوعات الدراسات، موضحًا أن برنامج المنتدى سيشتمل أيضًا على ست ورش عمل تتناول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم العاملين مع الشباب.

وشدد رئيس مجلس إدارة المنتدى على أهمية الدور الذي تمثله فعاليّات المنتدى، باعتبارها تطرح وتناقش رؤى تنموية لمنظومة العمل مع الشباب في المملكة.

هذا وتنطلق فعاليّات منتدى العاملين مع الشباب في دورته الثانية "حضوريًا وافتراضيًا"، الذي تنظمه مؤسسة الراجحي الإنسانية، ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، بمشاركة مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، وأوقاف الضويان، وبنك الجزيرة، وشركة شباب مجتمعي الوقفية كشريك تدريبي، والمركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية في جامعة الملك سعود كشريك علمي، وبرعاية كريمة من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وذلك يومي السبت والأحد 7 - 8 جمادى الأولى من هذا العام الموافق 11- 12 ديسمبر 2021.

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