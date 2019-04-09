النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشورى" يوافق على توصية إيصال احتياجات ذوي الإعاقة لمنازلهم

طالب بها "السيف" بعدّة مسوغات

وافق مجلس الشورى، اليوم، على التوصية التي تَقدّم بها عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتور أحمد بن صالح السيف، على تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ، والتي جاء نصها: "على وزارة الصحة العمل على إيجاد آلية تنفيذية لتوزيع وإيصال الاحتياجات الطبية التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة والمسنُّون إلى منازلهم عبر شركات النقل الوطنية".

وقال "السيف" في مسوغات توصيته: "إن الأكثرية من الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، تتطلب إعاقاتهم المعينات والمواد الطبية التي تفرضها حاجاتهم الملحة لكي يتجاوزوا تبعات إعاقاتهم ويعيشوا بأمن صحي".

وأضاف: "استجابة لذلك، وفّرت الدولة بسخاء تلك المتطلبات من أرقى الشركات من خلال برامج الرعاية الطبية المنزلية في المستشفيات، إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، يجدون صعوبة بالغة في التردُّد على المستشفيات بين الحين والآخر للحصول على تلك الأدوات الطبية".

ولفت إلى أن ذلك جعل الكثيرين منهم يجدون حرجًا ومشقة، واضطرهم إلى الاستعانة بآخرين تحت طائلة الشفقة، أو التخلّي عنها، قائلًا: "بناء عليه نجد بعضًا من مستودعات الصحة تعجُّ بالأدوات الطبية المتكدسة مما انتهى تاريخه ويصبح غير صالح للاستعمال؛ مما يشكل هدرًا غير مبرر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشورى" يوافق على توصية إيصال احتياجات ذوي الإعاقة لمنازلهم
سبق

وافق مجلس الشورى، اليوم، على التوصية التي تَقدّم بها عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتور أحمد بن صالح السيف، على تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ، والتي جاء نصها: "على وزارة الصحة العمل على إيجاد آلية تنفيذية لتوزيع وإيصال الاحتياجات الطبية التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة والمسنُّون إلى منازلهم عبر شركات النقل الوطنية".

وقال "السيف" في مسوغات توصيته: "إن الأكثرية من الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، تتطلب إعاقاتهم المعينات والمواد الطبية التي تفرضها حاجاتهم الملحة لكي يتجاوزوا تبعات إعاقاتهم ويعيشوا بأمن صحي".

وأضاف: "استجابة لذلك، وفّرت الدولة بسخاء تلك المتطلبات من أرقى الشركات من خلال برامج الرعاية الطبية المنزلية في المستشفيات، إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، يجدون صعوبة بالغة في التردُّد على المستشفيات بين الحين والآخر للحصول على تلك الأدوات الطبية".

ولفت إلى أن ذلك جعل الكثيرين منهم يجدون حرجًا ومشقة، واضطرهم إلى الاستعانة بآخرين تحت طائلة الشفقة، أو التخلّي عنها، قائلًا: "بناء عليه نجد بعضًا من مستودعات الصحة تعجُّ بالأدوات الطبية المتكدسة مما انتهى تاريخه ويصبح غير صالح للاستعمال؛ مما يشكل هدرًا غير مبرر".

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
05:40 PM

"الشورى" يوافق على توصية إيصال احتياجات ذوي الإعاقة لمنازلهم

طالب بها "السيف" بعدّة مسوغات

A A A
بدر العتيبي - الرياض
0
1,991

وافق مجلس الشورى، اليوم، على التوصية التي تَقدّم بها عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتور أحمد بن صالح السيف، على تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ، والتي جاء نصها: "على وزارة الصحة العمل على إيجاد آلية تنفيذية لتوزيع وإيصال الاحتياجات الطبية التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة والمسنُّون إلى منازلهم عبر شركات النقل الوطنية".

وقال "السيف" في مسوغات توصيته: "إن الأكثرية من الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، تتطلب إعاقاتهم المعينات والمواد الطبية التي تفرضها حاجاتهم الملحة لكي يتجاوزوا تبعات إعاقاتهم ويعيشوا بأمن صحي".

وأضاف: "استجابة لذلك، وفّرت الدولة بسخاء تلك المتطلبات من أرقى الشركات من خلال برامج الرعاية الطبية المنزلية في المستشفيات، إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، يجدون صعوبة بالغة في التردُّد على المستشفيات بين الحين والآخر للحصول على تلك الأدوات الطبية".

ولفت إلى أن ذلك جعل الكثيرين منهم يجدون حرجًا ومشقة، واضطرهم إلى الاستعانة بآخرين تحت طائلة الشفقة، أو التخلّي عنها، قائلًا: "بناء عليه نجد بعضًا من مستودعات الصحة تعجُّ بالأدوات الطبية المتكدسة مما انتهى تاريخه ويصبح غير صالح للاستعمال؛ مما يشكل هدرًا غير مبرر".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,429
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,673
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,263
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,260

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

عبدالغني الشيخ
الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة